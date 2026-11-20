Η GAZOO Racing TOYOTA θα συμμετάσχει σε δύο απαιτητικές κατηγορίες στο Ράλι Ντακάρ 2027, συνδυάζοντας καινοτόμο τεχνολογία και μια ομαδική προσέγγιση για την 49η έκδοση του θρυλικού γεγονότος. Το Ράλι Ντακάρ 2027 διεξάγεται από 9 έως 23 Ιανουαρίου και αποτελείται από 12 ειδικές διαδρομές σε μια συνολική διαδρομή 7.824 χιλιομέτρων – συμπεριλαμβανομένων 4.341 χιλιομέτρων χρονομετρημένων διαδρομών – από την Πορτογαλία στο Μαρόκο μέσα από ένα αμείλικτο και ερημικό έδαφος.

Ένα σκληρό περιβάλλον και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εξέλιξη ανθρώπων και τεχνολογίας, επιταχύνοντας τη δέσμευση της GAZOO Racing Toyota να κατασκευάζει ολοένα και καλύτερα αυτοκίνητα που προέρχονται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.



Η GAZOO Racing TOYOTA θα διεκδικήσει τη νίκη με οχήματα rally-raid βασισμένα στο Toyota Hilux. Βασισμένες στην ένατη γενιά του θρυλικού Hilux – γνωστού για την ανθεκτικότητά του στις πιο απαιτητικές συνθήκες – οι αγωνιστικές εκδόσεις έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να αντέχουν τις ακραίες δυνάμεις που βιώνονται κατά την οδήγηση εκτός δρόμου με πλήρη ταχύτητα. Είναι κατασκευασμένα σε ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο και διαθέτουν ειδική ανάρτηση, αμορτισέρ και φρένα, ενισχυμένα για αξιοπιστία και απόδοση σε σκληρές συνθήκες. Η ισχύς και η αποδοτικότητα παρέχονται από κινητήρες βασισμένους στον 3,5 λίτρων V6 twin-turbo βενζινοκινητήρα V35A.



Ένας συναρπαστικός συνδυασμός νεότητας και εμπειρίας φέρνει αποδεδειγμένη απόδοση στο Ράλι Ντακάρ, θέληση για νίκη και ισχυρό ομαδικό πνεύμα στη σύνθεση οδηγών και πλοηγών της GAZOO Racing Toyota το 2027.Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Πορτογαλία και το Μαρόκο ως μέρος μιας κοινής ομαδικής προσέγγισης, όπου η GAZOO Racing Europe και η GAZOO Racing South Africa συνδυάζουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν μια ισχυρή σύνθεση GAZOO Racing TOYOTA.

Ο πρόσφατα αναδειχθείς πρωταθλητής του South African Rally-Raid για το 2026, Guy Botterill, αναδείχθηκε rookie της χρονιάς στο ντεμπούτο του στο Ράλι Ντακάρ το 2024, όταν τερμάτισε έκτος συνολικά. Έχει κερδίσει πολλούς άλλους εθνικούς τίτλους στην πατρίδα του μαζί με τον συμπατριώτη του Henry Köhne, που θα καθίσει δίπλα του στο Ράλι Ντακάρ για πρώτη φορά το 2027.