Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους ξεκινά νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, φέρνοντας αλλαγή στα δεδομένα της πληρωμής. Από σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, τα χρήματα αρχίζουν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων, μετά την ανακοίνωση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως. Μέχρι πρότινος, η πληρωμή αναμενόταν να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
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