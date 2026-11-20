Η πορτοκαλόπιτα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά γλυκά ταψιού, με έντονο άρωμα και γεύση από φρέσκο πορτοκάλι. Είναι ζουμερή, αφράτη και πεντανόστιμη και ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους!
«Έχω πολλά πορτοκάλια, τι να τα κάνω;» Συνταγές για να τα αξιοποιήσετε
Πάμε να δούμε τρεις εκπληκτικές συνταγές για πορτοκαλόπιτα, όπως τις παρουσίασαν οι σεφ Γιώργος Ρήγας, Χρήστος Μοίρας και Σταύρος Βαρθαλίτης στους τηλεθεατές του Star.
Πορτοκαλόπιτα με δάκρυα σοκολάτας
Υλικά της συνταγής
Για το μείγμα
- 1 πακέτο φύλλο κρούστας (450 γρ.)
- 4 αυγά
- 200 γρ. ζάχαρη
- 250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
- 200 ml ηλιέλαιο (ή ελαφρύ ελαιόλαδο)
- 200 ml φρέσκος χυμός πορτοκάλι
- Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
- φακελάκι baking powder (12 γρ.)
- 150 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα υγείας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια (όχι τρίμμα)
Για το σιρόπι
- 250 ml νερό
- 250 γρ. ζάχαρη
- 1 φλούδα πορτοκαλιού
- 1 κ.σ. χυμό πορτοκάλι
Εκτέλεση της συνταγής
Ετοιμάζεις τα φύλλα
- Ανοίγεις τα φύλλα και τα αφήνεις να στεγνώσουν καλά για 1 ώρα (ή τα βάζεις στον φούρνο στους 100°C για 10-15 λεπτά να ξεραθούν).
- Τα τρίβεις με τα χέρια σε μικρά κομμάτια (σαν ψίχουλα).
Ετοιμάζεις το μείγμα
- Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη να αφρατέψουν.
- Προσθέτεις το γιαούρτι, το λάδι, τον χυμό, το ξύσμα και το baking powder.
- Ανακατεύεις καλά και στο τέλος ρίχνεις τα τριμμένα φύλλα λίγα λίγα, ανακατεύοντας απαλά.
Προσθέτεις τη σοκολάτα
- Ρίξε μέσα τα κομμάτια σοκολάτας (μπορείς να τα περάσεις πρώτα από λίγο αλεύρι για να μη βουλιάξουν).
- Ανακάτεψε να πάνε παντού.
Ψήνεις
- Άδειασε το μείγμα σε λαδωμένο ταψί (περίπου 35x25 εκ.).
- Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C αέρα για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει.
Σιρόπι
- Βράσε το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα πορτοκαλιού για 5 λεπτά.
- Πρόσθεσε τον χυμό, βγάλε τη φλούδα και άφησε να κρυώσει ελαφρά.
Σιρόπιασμα
- Αν η πίτα είναι ζεστή, ρίχνεις κρύο σιρόπι.
- Αν η πίτα είναι κρύα, ρίχνεις ζεστό σιρόπι.
- Άφησέ τη να τραβήξει για 1–2 ώρες πριν τη σερβίρεις.
Συνταγή για παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα
Υλικά της συνταγής
- 300 γρ. φύλλο κρούστας
- 200 γρ. ζάχαρη
- 150 ml χυμός πορτοκαλιού
- 1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού
- 100 γρ. βούτυρο
- 2 αβγά
- ½ κ.γ. κανέλα
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
Για το σιρόπι
- 200 γρ. ζάχαρη
- 150 ml νερό
- 1 κ.σ. χυμός λεμονιού
- 2 πορτοκάλια (χωρίς φλούδα)
Εκτέλεση της συνταγής
- Αρχικά ανακατεύουμε τα τριμμένα φύλλα κρούστας με τη ζάχαρη, την κανέλα και το μπέικιν πάουντερ
- Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε τα αβγά με τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τα τριμμένα φύλλα και ανακατεύουμε καλά
- Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τα ολόκληρα πορτοκάλια με τη ζάχαρη και το νερό για 10 λεπτά. Αφού κρυώσουν, τα βάζουμε στο μπλέντερ και τα ρίχνουμε στο μείγμα
- Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 25 - 30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει
- Για το σιρόπι, βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό για 5 - 7 λεπτά και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού. Αφήνουμε να κρυώσει
- Μόλις βγει το γλυκό από τον φούρνο περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι και αφήνουμε να απορροφηθεί πριν σερβίρουμε.
Πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας
Υλικά της συνταγής
- 4 πορτοκάλια
- 250γρ. γάλα
- 250γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
- 250γρ. ηλιέλαιο
- 3 αυγά
- 2 βανίλιες
- 1κ.γ σόδα μαγειρικής
- 1κ.γ μπέικιν πάουντερ
- 1 πακέτο φύλλο κρούστας
Υλικά για το σιρόπι
- 700γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
- 500γρ.νερό
- 1 ξύλο κανέλας
- Χυμό και λίγες φλούδες από 1 πορτοκάλι
Εκτέλεση για το σιρόπι
- Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι, αφού πάρει μια βράση το αφήνουμε άλλα 5 λεπτά και αποσύρουμε.
- Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.
Εκτέλεση της συνταγής
- Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C.
- Ανοίγουμε, κόβουμε τα φύλλα κρούστας και τα αφήνουμε να ξεραθούν για 30 λεπτά περίπου ενναλακτικά τα βάζουμε στο φούρνο στους 100°C. Προσοχή δεν θέλουμε καθόλου υγρασία στα φύλλα μας.
- Στη συνέχεια, παίρνουμε το ξύσμα και απο τα 4 πορτοκάλια.
- Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τα 2 πορτοκάλια, να μαλακώσουν 20 λεπτά περίπου. Αφού μαλακώσουν τα λιώνουμε με ένα πιρούνι ή τα περνάμε από μπλέντερ και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Από τα άλλα 2 πορτοκάλια παίρνουμε το χυμό τους και τον βάζουμε σε ένα ποτήρι.
- Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε πολύ καλά τη ζάχαρη και το ηλιέλαιο με σύρμα χειρός για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε τα αυγά ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά και ρίχνουμε το μπέικιν, τις βανίλιες, το ξύσμα, το γάλα σιγά σιγά, συνεχίζουμε το χτύπημα για άλλα 3 λεπτά.
- Παίρνουμε το ποτήρι με τον χυμό και προσθέτουμε την σόδα μαγειρικής ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι, παρατηρούμε ότι αρχίζει να αφρίζει και έτσι όπως είναι το προσθέτουμε γρήγορα στο μπολ μας, ρίχνουμε τα λιωμένα πορτοκάλια και ομογενοποιούμε καλά.
- Τέλος, σπάμε με τα χέρια μας στο μπολ με το μείγμα τα φύλλα κρούστας ανακατεύουμε ίσα ίσα να αναμειχθουν.
- Προσθέτουμε το μείγμα σε ταψί με λαδόκολλα.
- Ψήνουμε για 40-50 λεπτα μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα.
- Μόλις είναι έτοιμη, περιχύνουμε το σιρόπι να πάει παντού. Ζεστή πορτοκαλόπιτα, κρύο σιρόπι. Σερβίρουμε την πορτοκαλόπιτα κρύα!