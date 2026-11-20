Την παραίτηση του υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός.

Ο κ. Ψυχογιός είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και από τον περασμένο Ιούλιο είχε ανεξαρτητοποιηθεί.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, συντάσσεται με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

«Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Καλούς μας αγώνες», αναφέρει στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του στο Facebook

«Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου από βουλευτής. Μια θέση, στην οποία έδωσα καθημερινή μάχη για όλα τα ζητήματα και τις κοινωνικές ομάδες. Ο αγώνας, όμως συνεχίζεται, όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη.

Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες για την εμπιστοσύνη τους, τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συνεργάτιδες για όλα όσα καταφέραμε, τους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια και, βέβαια, την οικογένειά μου, που αποτελεί σταθερό στήριγμα και έμπνευση στα δύσκολα.

Είναι μέρες του Πολυτεχνείου, που μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για έναν κόσμο που αξίζουμε, για μια νέα μεταπολίτευση, πάνω στα οράματα των νέων της εποχής. Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Καλούς μας αγώνες».

Η επιστολή παραίτησης του κ. Ψυχογιού:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Κορινθίας.

Με τιμή,

Γεώργιος Ψυχογιός

Βουλευτής Κορινθίας»