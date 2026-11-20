Ολοκληρώθηκε η συνεργασία που είχε ο Νίκος Συρίγος με το MEGA, όπως ανακοίνωσε η εταιρείας παραγωγής της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», Barking Well Media.

Την Παρασκευή (20.11.2026) μετά από μερικές ημέρες απουσίας του δημοσιογράφου από το πλατό της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου, η Barking Well Media εξέδωσε μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με αυτήν, ο Νίκος Συρίγος δεν θα εμφανίζεται στο MEGA, αλλά παραμένει στο δυναμικό της εταιρείας του Νίκου Κοκλώνη.

«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα», έγραφε η ανακοίνωση της Barking Well Media.

Όσα είχε πει η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day για τον Νίκο Συρίγο και το «Χαμογέλα και Πάλι»

Για το θέμα, η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε στο Happy Day πως δεν πρόκειται για προσωρινή αντικατάσταση του δημοσιογράφου αλλά για μόνιμη καθώς η συνεργασία του με την εκπομπή της Σίσσυς έχει τελειώσει.

«Προφανώς θεωρείται τελειωμένη η συνεργασία. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, που θα έπρεπε να απαντηθούν. Όταν ρώτησα, μου είπαν ότι λείπει για οικογενειακούς λόγους και θα επιστρέψει σίγουρα, έχω και τα μηνύματα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε σιωπηλά και την αντικατάσταση. Έφυγε, από τη στιγμή που παίρνεις έναν καινούριο άνθρωπο. Οι εποχές είναι τόσο δύσκολες, εδώ κόβονται εκπομπές ελέω μπάτζετ, πόσο μάλλον να φέρεις έναν καινούριο άνθρωπο και να βαρύνεις την εκπομπή με επιπλέον προϋπολογισμό. Η Μαίρη είπε “Καλή σεζόν”, διαφορετικά θα έλεγαν πως ήρθε προσωρινά για τον Νίκο που λείπει για οικογενειακούς λόγους. Η Σίσσυ στους άλλους είναι λαλίστατη, καταγγελτική και δηκτική πολλές φορές. Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Μπορώ να καταλάβω τη διαφωνία της σε προσωπικό επίπεδο» ανέφερε με τον Δημήτρη Παπανώτα να αναφέρει πως «Δεν είχε υποσχεθεί ότι θα είναι εκεί να μου απαντάει; Karma is a bitch. Μια χαρά ψυχή έχω, όταν ο άλλος δεν μπορεί να σεβαστεί το πένθος του αλλουνού…».