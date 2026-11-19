Η Έλενα, πρωταθλήτρια στο bodybuilding και λάτρης της θάλασσας, είναι μια δυναμική γυναίκα που ξέρει ακριβώς τι ζητά και δεν διστάζει να το διεκδικήσει.

Ο Αντώνης ενθουσιάστηκε με την πρωταθλήτρια Bodybuilding

Όπως είπε στο First Dates έχει στο ενεργητικό της έναν γάμο-αστραπή μόλις δύο ωρών , οπότε έχει αποδείξει και στην πράξη πως δεν κάνει εκπτώσεις στα θέλω της. Στο εστιατόριο του έρωτα κατέφθασε ο Αντώνης ο οποίος έχει τη δική του πιτσαρία και, όπως είπε στη Ζενεβιέβ του αρέσουν οι γυμνασμένες γυναίκες.

H Έλενα

Έτσι όταν αντίκρυσε την Έλενα εντυπωσιάστηκε, «Είναι σωματάρα» αναφώνησε ενώ εκείνη τον είπε μπιμπελό. Η συζήτηση ανάμεσα τους κυλούσε όμορφα με την Έλενα να τον χαρακτηρίσει «όμορφο άνθρωπο».

Δείτε το First Dates

