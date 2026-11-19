Τίποτα δεν έμοιαζε τυχαίο στην ιστορική συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα, από το σχήμα του τραπεζιού μέχρι τη διάταξη των σημαιών και τις χειραψίες.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, oι Κινέζοι έστησαν ένα σκηνικό υψηλών διπλωματικών συμβολισμών. Επέλεξαν ένα στρογγυλό τραπέζι με τρεις πολυθρόνες σε ίση απόσταση μεταξύ τους. Μια διάταξη που στο διπλωματικό πρωτόκολλο υπογραμμίζει την ισοτιμία των τριών δυνάμεων. Στο κέντρο του τραπεζιού δέσπόζε μια μεγάλη ανθοσύνθεση με ροζ ορχιδέες.

Στην κινεζική παράδοση συμβολίζουν την ευγένεια, την αρμονία και τον σεβασμό. Η ανθοσύνθεση είναι χαμηλή, ώστε οι τρεις ηγέτες να μπορούν να κοιτάζονται απευθείας στα μάτια.

Σημαίες: Τιμητική θέση και για τις τρεις δυνάμεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάταξη των σημαιών. Στην κεντρική σύνθεση, την τιμητική θέση καταλαμβάνει η σημαία της Κίνας, ως οικοδέσποινας. Στις άλλες δύο συνθέσεις, στο κέντρο βρίσκονται αντίστοιχα η αμερικανική και η ρωσική σημαία.

Η τιμητική θέση των σημαιών και για τα τρία κράτη

Η επιβλητική τοιχογραφία, οι πολυθρόνες στους ίδιους χρωματικούς τόνους, τα απαλά χρώματα και η απουσία αιχμηρών γωνιών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και αρμονίας. Συμβολικό είναι ακόμη και το όνομα της κρατικής κατοικίας όπου συναντήθηκαν οι τρεις ηγέτες. Είναι εμπνευσμένο από τον κινεζικό μονόκερο, ένα μυθικό πλάσμα που συμβολίζει τη μακροζωία και την ευημερία.