Δεκατρία ολόκληρα χρόνια περίμεναν οι gamers το GTA 6 και τώρα που έφτασε η μεγάλη στιγμή, η κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI έχει προκαλέσει παγκόσμια φρενίτιδα, με εργαζομένους να ζητούν άδειες από τις εργασίες τους, οικογένειες να μπαίνουν σε ειδικές διαπραγματεύσεις και εκατομμύρια παίκτες να έχουν ήδη προετοιμάσει τις κονσόλες τους για ατελείωτες ώρες στη Vice City.

Official GTA 6 intro https://t.co/XIjKB5wGxo — GTA VI NEWS (@_GTAVI_) November 18, 2026

Και αν αναρωτιέστε πόσο σοβαρά παίρνουν οι fans αυτή την κυκλοφορία, η απάντηση είναι πολύ σοβαρά. Τόσο, που κάποιοι έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν μέχρι και γραπτές εγγυήσεις ότι δεν θα τους ενοχλήσει κανείς!

Άδειες από τη δουλειά και η νέα «γρίπη του GTA»

Η 19η Νοεμβρίου έχει κυκλωθεί εδώ και καιρό στα ημερολόγια των απανταχού gamers. Μόνο που για αρκετούς δεν είναι απλώς μια ημέρα κυκλοφορίας ενός παιχνιδιού, αλλά μια κανονική προσωπική αργία.

Φρενίτιδα με την κυκλοφορία του GTA 6 σε όλον τον κόσμο

Σύμφωνα με στοιχεία της BambooHR, τα αιτήματα εργαζομένων για άδεια την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6 αυξήθηκαν κατά περίπου 13% σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα του Νοεμβρίου. Μάλιστα, σε έρευνα της εταιρείας σε 1.500 ενήλικες στις ΗΠΑ, περίπου ένας στους τρεις εργαζομένους της Gen Ζ δήλωσε ότι σκοπεύει να πάρει άδεια για να παίξει.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία της BrightHR είναι εξίσου εντυπωσιακά. Το GTA αναφέρθηκε ως λόγος αιτήσεως άδειας στο 4,6% των αιτήσεων που εξετάστηκαν, ενώ περίπου 83.000 ημέρες απουσίας είχαν προγραμματιστεί για Νοέμβριο και Δεκέμβριο λόγω του παιχνιδιού.

Κάπως έτσι γεννήθηκε και ο όρος «GTA Flu», δηλαδή η «γρίπη του GTA». Μια ξαφνική αδιαθεσία που, όπως φαίνεται, έχει πολύ συγκεκριμένη θεραπεία∙ χειριστήριο, μεγάλη οθόνη και μερικές ώρες στη Vice City!

Υπάρχουν, βέβαια, και εργοδότες που αποφάσισαν να μπουν στο κλίμα. Η εταιρεία Logitech προσφέρει στους εργαζομένους της μία επιπλέον ημέρα άδειας, τη λεγόμενη «Game Day», ενώ εταιρεία στο Κάρντιφ έδωσε ολόκληρη ημέρα πληρωμένης άδειας στο προσωπικό της, αποκλειστικά για να απολαύσει το GTA 6.

GTA 6: Το συμφωνητικό με τη σύζυγο και οι οικογενειακές διαπραγματεύσεις

Στη Σιγκαπούρη gamer αποφάσισε να βάλει σε τάξη και την προσωπική του ζωή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Εργαζόμενοι ζήτησαν άδεια από τη δουλειά τους για να παίξουν στο σπίτι τους GTA 6

Ο Τζούλιαν Τέι συνέταξε ένα πενταμερές «Συμφωνητικό για το GTA VI» και ζήτησε από τη σύζυγό του να το υπογράψει και να συμφωνήσει στους όρους! Η συμφωνία αφορά στις πρώτες 10 ημέρες μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού και περιγράφει πότε επιτρέπεται να διακόπτεται το παιχνίδι, ποιες ώρες υπάρχουν περιθώρια για αγκαλιές και φιλιά, αλλά και πότε πρέπει να γίνονται οι καθημερινές υποχρεώσεις.

Και δεν είναι ο μόνος. Ο 27χρονος Λουκ Μάξγουελ, πατέρας δύο παιδιών από την Αυστραλία, έχει ήδη προειδοποιήσει την οικογένειά του ότι δε θα είναι διαθέσιμος.

«Έχω ήδη πει σε όλη την οικογένεια να μη με ενοχλήσει και να μη μου μιλήσει. Θα παίζω το παιχνίδι και δεν θα είμαι διαθέσιμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

GTA 6: Οι προπαραγγελίες που ζαλίζουν και τα δισεκατομμύρια

Πίσω από τα αστεία, τα ξενύχτια και τις οικογενειακές διαπραγματεύσεις, υπάρχει και ένα οικονομικό μέγεθος που προκαλεί ίλιγγο.

Το GTA 6 συγκαταλέγεται στις ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία των videogames, με το κόστος ανάπτυξής του να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια.

Αρκετοί έκαναν ειδική συμφωνία με τις συζύγους τους για να μην τους ενοχλήσουν όσο θα παίζουν GTA 6

Οι προπαραγγελίες είχαν ήδη φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα πριν από την επίσημη κυκλοφορία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Sensor Tower που επικαλείται το Reuters, είχαν πωληθεί περίπου 17 εκατομμύρια αντίτυπα, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 1,65 δισ. δολάρια.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη, με αναλυτές να βλέπουν έσοδα δισεκατομμυρίων μέσα στους πρώτους μήνες. Για τη Rockstar Games και τη μητρική της εταιρεία, Take-Two Interactive, το στοίχημα είναι τεράστιο.

Όταν οι επιχειρήσεις βλέπουν το GTA και μετρούν απώλειες

Η άλλη πλευρά της φρενίτιδας βρίσκεται στους χώρους εργασίας και στις επιχειρήσεις που θα πρέπει να λειτουργήσουν με εργαζομένους οι οποίοι, τουλάχιστον νοητά, θα βρίσκονται ήδη στη Vice City.

Οι προγραμματισμένες άδειες, οι πιθανές απουσίες της τελευταίας στιγμής και η αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό gaming δημιουργούν μια ιδιαίτερη κατάσταση για την αγορά.

Παράλληλα, η τεράστια διαδικτυακή κινητοποίηση αναδεικνύει και την εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις ψηφιακές υποδομές. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Reuters, μια διακοπή λειτουργίας σε κοινό πάροχο cloud, πληρωμών ή τεχνολογικών υπηρεσιών θα μπορούσε να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις.

Οι προπαραγγελίες του GTA 6 άγγιξαν τα 17 εκατομμύρια

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η κυκλοφορία του GTA 6 έχει προκαλέσει από μόνη της οικονομικές ζημιές στην αγορά. Δείχνει όμως πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η επίδραση ενός ψηφιακού γεγονότος τέτοιας κλίμακας.

GTA 6: Προβλήματα στο PS5 λίγο πριν από την πρεμιέρα

Κι ενώ οι gamers μετρούσαν αντίστροφα για να μπουν στο παιχνίδι, ήρθε ένα απρόοπτο που σίγουρα δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα.

Λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία, το PlayStation Network παρουσίασε προβλήματα σύνδεσης. Χρήστες από διάφορες χώρες ανέφεραν δυσκολίες στην είσοδο στους λογαριασμούς τους και στην πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η Sony αναγνώρισε τη δυσλειτουργία, ενώ οι αναφορές στο Downdetector αυξήθηκαν απότομα.

Έτσι ενώ εκατομμύρια άνθρωποι είναι έτοιμοι να μπουν στο GTA, το δίκτυο αποφασίζει να δοκιμάσει την υπομονή τους.

GTA 6: Η Vice City περιμένει τους πάντες

Το GTA 6 μεταφέρει τους παίκτες στη φανταστική πολιτεία Leonida, με επίκεντρο τη Vice City, μια εκδοχή του Μαϊάμι. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται η Lucia και ο Jason, ένα δίδυμο συνεργών στο έγκλημα που θυμίζει τη σύγχρονη εκδοχή των Μπόνι και Κλάιντ.

Η κυκλοφορία γίνεται για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, ενώ οι χρήστες PC θα χρειαστεί να περιμένουν, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την έκδοση υπολογιστών.

Έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, το GTA 6 κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να αναδιοργανώσουν την καθημερινότητά τους για ένα videogame.

Το σίγουρο είναι πως για αρκετούς gamers μία μόνο λέξη μπορεί να περιγράψει τις επόμενες μέρες… «κάψιμο»! Η Vice City περιμένει να εξερευνηθεί και τα τηλεχειριστήρια θα πάρουν φωτιά!