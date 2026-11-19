Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Ακρόπολης, με θύμα μία 61χρονη γυναίκα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 63χρονος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε χάσει τη ζωή της, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 63χρονο μέσα στο διαμέρισμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς που έφτασαν στην κατοικία. Λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας για την υπόθεση.

Ακρόπολη: Εκτεταμένοι μώλωπες στο σώμα της 61χρονης

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα στον χώρο δείχνουν ότι η γυναίκα έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, οι οποίοι αποδίδονται σε χτυπήματα.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξεταστεί η σορός και να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου.

Όπως αναφέρεται στις αρχικές πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο που να συνδέεται με την επίθεση.