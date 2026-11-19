Μία ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή της Ακρόπολης, με θύμα μία 61χρονη γυναίκα. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 63χρονος ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε χάσει τη ζωή της, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 63χρονο μέσα στο διαμέρισμα.
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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς που έφτασαν στην κατοικία. Λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής διαδικασίας για την υπόθεση.
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Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα στον χώρο δείχνουν ότι η γυναίκα έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, οι οποίοι αποδίδονται σε χτυπήματα.
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Στο διαμέρισμα βρέθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξεταστεί η σορός και να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου.
Όπως αναφέρεται στις αρχικές πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο που να συνδέεται με την επίθεση.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.