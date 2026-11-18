Δείτε τι είπε η Μαρία Αντωνά σε συνέντευξή της στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Σε χριστουγεννιάτικο mood μπήκε η Μαρία Αντωνά καθώς όπως αποκάλυψε στους followers της στο Τik Tok, στόλισε δέντρο.Η δημοσιογράφος του MEGA, εμφανίστηκε στο βίντεο με χαλαρή διάθεση, με eye patches, με βρεγμένα μαλλιά, και με τον καφέ στο χέρι και είπε πως είναι πολύ όμορφο να απολαμβάνεις το ρόφημά σου με φόντο τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Ζότος

Η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα επέλεξε για τη διακόσμηση κόκκινες μπάλες με χρυσές γιρλάντες ενώ αποκάλυψε πως θα βάλει και λευκά κλαδάκια.

Τα Χριστούγεννα όπως είπε σε άλλο σημείο του βίντεο της φέρνουν αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τη μαμά της.

«Θυμάμαι και αυτές τις πολύ ωραίες ημέρες που τα Χριστούγεννα ήταν η πιο αγαπημένη εποχή και της μητέρας μου και καθόμασταν παρέα με κούπες, συνήθως με σχέδια, και πίναμε το πρώτο μας καφεδάκι» είπε στο βίντεο.



