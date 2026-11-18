Μια ξεχωριστή ημέρα, γεμάτη συγκίνηση και περηφάνια, είναι η σημερινή (18/11) για τη Μαρία Κορινθίου και τον Γιάννη Αϊβάζη, καθώς η μοναχοκόρη τους, Ισμήνη, κλείνει τα 18 της χρόνια!

Η νεαρή Ισμήνη Αϊβάζη, που ήρθε στον κόσμο σαν σήμερα το 2008, περνά πλέον και επίσημα στο κατώφλι της ενηλικίωσης. Παρά το γεγονός ότι οι δύο γνωστοί ηθοποιοί τράβηξαν χωριστούς δρόμους το 2024, έπειτα από 14 χρόνια γάμου, η κόρη τους παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά τους και ο συνδετικός τους κρίκος.

Το τρυφερό μήνυμα της Μαρίας Κορινθίου

Με αφορμή αυτό το σημαντικό ορόσημο, η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, συνοδεύοντάς το με λόγια καρδιάς για τα 18 χρόνια που κρατά στην αγκαλιά της την «Ισμηνού» της:

«18… 18 χρόνια μαμά! 18 χρόνια στη ζωή μου, ήρθες και μου τα άλλαξες όλα. Χρόνια πολλά Ισμηνού μου… Να είσαι πάντα δυνατή, να μη λυγίζεις μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη συμβιβάζεσαι ποτέ με τίποτα λιγότερο από όσα αξίζεις. Κι εγώ εδώ…. εκεί…. πάντα δίπλα σου…. Σ’ αγαπάω από εδώ ως τον ουρανό και ακόμα παραπέρα… 18.11.2008».

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

Η εξομολόγηση αγάπης του Γιάννη Αϊβάζη

Από την πλευρά του, ο περήφανος μπαμπάς, Γιάννης Αϊβάζης, δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών με την κόρη του από διάφορες στιγμές της ζωής τους, εκφράζοντας την έκπληξή του για το πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός:

«Σήμερα 18 !!! Παιδάκι… εφηβεία γυναίκα πια… πώς περνάν τα χρόνια!!! Και δεν το καταλαβαίνεις.. ένα Τσακ – ένα κλείσιμο των ματιών και ξαφνικά 18!! Και δεν σε χορταίνω!!! Σε χαίρομαι όμως … το πόσο καλό παιδί είσαι!!!! Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου και έδωσες το μεγαλύτερο νόημα για να ζω !!! Να σε χαίρομαι #isminou μου! Αεκάρα μου , ΖΩΗ ΜΟΥ».

Η ανάρτηση του Γιάννη Αϊβάζη

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης έγιναν γονείς το 2008, λίγους μόλις μήνες μετά την αρχή της σχέσης τους, ενώ ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας δύο χρόνια αργότερα, το 2010.