Σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό ντέφι, με έντονο μπαρόκ χαρακτήρα και άρωμα Ιταλίας, ξαφνιάζει με την εντυπωσιακή αισθητική και την ιδιαίτερη ιστορία του τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Το αντικείμενο περνά από το «Μοιραράκιο τεστ», όπου αποκαλύπτεται πως είναι κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό (faience). Η ιδιαιτερότητά του προκαλεί έκπληξη στους αγοραστές, καθώς κανείς τους δεν έχει συναντήσει στο παρελθόν κάτι ανάλογο. Με έντονο ερωτισμό, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του, το ντέφι έχει όλα τα στοιχεία για να κεντρίσει το ενδιαφέρον. Θα καταφέρει, όμως, να γοητεύσει τους αγοραστές τόσο πολύ ώστε να αποσπάσει προσφορές αντάξιες της ιδιαιτερότητάς του;

Μια αποστολή με άρωμα… James Bond έρχεται να αναστατώσει και να ανεβάσει την αδρεναλίνη στο Cash or Trash! Μια μυστηριώδης βαλίτσα γεμάτη ξεχωριστά ρολόγια, καθένα από τα οποία παραπέμπει σε διαφορετική ταινία του θρυλικού πράκτορα 007, γίνεται το απόλυτο αντικείμενο διεκδίκησης και από τους πέντε αγοραστές. Ο Θάνος Λούδος αναλαμβάνει μια άκρως μυστική αποστολή, «εισβάλλοντας» στο δωμάτιο των αγοραστών για να μεταφέρει το δικό του μήνυμα, ενώ η Άννα – Μαρία Ρογδάκη, φανατική θαυμάστρια του James Bond, είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τη βαλίτσα πάση θυσία. Θα καταφέρει να επικρατήσει ή οι υπόλοιποι αγοραστές θα ανατρέψουν τα σχέδιά της; Η δημοπρασία εξελίσσεται σε μια συναρπαστική αναμέτρηση γεμάτη απρόβλεπτες διεκδικήσεις και έντονο ανταγωνισμό, με φόντο τον πιο διάσημο μυστικό πράκτορα όλων των εποχών!

Μια πρώην μπαλαρίνα, με αισθητική, φινέτσα και καλλιτεχνική ευαισθησία, παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα κομψό χειροποίητο φωτιστικό οροφής, φιλοδοξώντας να μαγέψει τους υποψήφιους αγοραστές και να εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή πώλησης. To αντικείμενο ξεχωρίζει για τα χρώματα και τις αποχρώσεις του, που θυμίζουν τα γαλαζοπράσινα νερά του Παγασητικού ή το μαγευτικό γαλάζιο της Σαντορίνης. Θα καταφέρει, άραγε, η δημιουργία της πωλήτριας να κερδίσει τις εντυπώσεις και να πετύχει τη συμφωνία που ονειρεύεται στο δωμάτιο των αγοραστών;

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

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