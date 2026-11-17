Θέλετε να φτιάξετε λαχταριστούς λαχανοντολμάδες αυγολέμονο και ψάχνετε την τέλεια συνταγή για το οικογενειακό τραπέζι;

Ο Γιώργος Ρήγας έχει δείξει στους τηλεθεατές του Star το πεντανόστιμο πιάτο που μας φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια.

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία όπως τη μοιράστηκε ο σεφ στο τηλεοπτικό κοινό και καλή σας απόλαυση!

Πώς να φτιάξετε λαχανοντολμάδες αυγολέμονο

Υλικά της Συνταγής

1 μεγάλο άσπρο λάχανο

700 γρ. κιμάς

1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Άνηθος ή μαϊντανός

1 κ.γ. πάπρικα (προαιρετικά)

2–3 κ.σ. ελαιόλαδο

Ζεστό νερό ή ζωμός



Για το αυγολέμονο

2 αυγά

Χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.σ. κορν φλάουρ

Λίγο ζουμί από την κατσαρόλα



Εκτέλεση της Συνταγής

Τρόπος παρασκευής

Προετοιμασία λάχανου:

Αφαιρούμε το κοτσάνι από το λάχανο.

Το βράζουμε ολόκληρο σε μεγάλη κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσουν τα φύλλα.

Τα ξεχωρίζουμε προσεκτικά και κόβουμε τα χοντρά νεύρα.

Γέμιση

Σε μπολ ανακατεύουμε κιμά, ρύζι, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και άνηθο.

Η γέμιση πρέπει να είναι ζουμερή, όχι σφιχτή.

Τύλιγμα

Βάζουμε λίγη γέμιση σε κάθε φύλλο.

Διπλώνουμε πλαϊνά και τυλίγουμε σφιχτά.

Στρώνουμε τον πάτο της κατσαρόλας με φύλλα λάχανου.

Τοποθετούμε τους λαχανοντολμάδες κυκλικά.



Μαγείρεμα

Περιχύνουμε με ελαιόλαδο.

Προσθέτουμε ζεστό νερό ή ζωμό μέχρι να τους σκεπάζει ίσα.

Σκεπάζουμε με πιάτο για να μη λυθούν.

Σιγοβράζουμε 45–50 λεπτά.

Αυγολέμονο με κορν φλάουρ