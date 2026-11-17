Θέλετε να φτιάξετε λαχταριστούς λαχανοντολμάδες αυγολέμονο και ψάχνετε την τέλεια συνταγή για το οικογενειακό τραπέζι;
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Ο Γιώργος Ρήγας έχει δείξει στους τηλεθεατές του Star το πεντανόστιμο πιάτο που μας φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια.
Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία όπως τη μοιράστηκε ο σεφ στο τηλεοπτικό κοινό και καλή σας απόλαυση!
Πώς να φτιάξετε λαχανοντολμάδες αυγολέμονο
Υλικά της Συνταγής
- 1 μεγάλο άσπρο λάχανο
- 700 γρ. κιμάς
- 1 φλιτζάνι ρύζι Καρολίνα
- 1 μεγάλο κρεμμύδι
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- Αλάτι, πιπέρι
- Άνηθος ή μαϊντανός
- 1 κ.γ. πάπρικα (προαιρετικά)
- 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο
- Ζεστό νερό ή ζωμός
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Για το αυγολέμονο
- 2 αυγά
- Χυμός από 2 λεμόνια
- 1 κ.σ. κορν φλάουρ
- Λίγο ζουμί από την κατσαρόλα
Εκτέλεση της Συνταγής
Τρόπος παρασκευής
Προετοιμασία λάχανου:
- Αφαιρούμε το κοτσάνι από το λάχανο.
- Το βράζουμε ολόκληρο σε μεγάλη κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσουν τα φύλλα.
- Τα ξεχωρίζουμε προσεκτικά και κόβουμε τα χοντρά νεύρα.
Γέμιση
- Σε μπολ ανακατεύουμε κιμά, ρύζι, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και άνηθο.
- Η γέμιση πρέπει να είναι ζουμερή, όχι σφιχτή.
Τύλιγμα
- Βάζουμε λίγη γέμιση σε κάθε φύλλο.
- Διπλώνουμε πλαϊνά και τυλίγουμε σφιχτά.
- Στρώνουμε τον πάτο της κατσαρόλας με φύλλα λάχανου.
- Τοποθετούμε τους λαχανοντολμάδες κυκλικά.
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Μαγείρεμα
- Περιχύνουμε με ελαιόλαδο.
- Προσθέτουμε ζεστό νερό ή ζωμό μέχρι να τους σκεπάζει ίσα.
- Σκεπάζουμε με πιάτο για να μη λυθούν.
- Σιγοβράζουμε 45–50 λεπτά.
Αυγολέμονο με κορν φλάουρ
- Διαλύουμε το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού.
- Χτυπάμε τα αυγά σε μπολ.
- Προσθέτουμε σιγά-σιγά ζεστό ζουμί από την κατσαρόλα ανακατεύοντας (να μη κόψουν).
- Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς.
- Κουνάμε απαλά την κατσαρόλα να πάει παντού.