Αν θέλετε ένα υγιεινό πιάτο που να συνδυάζει τα ζυμαρικά με το ψάρι, δείτε τη συνταγή που φέρνει στο στούντιο της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Φτιάξτε το απόλυτο «γυμναστηριακό» φαγητό, όπως το ονομάζει: Λαζάνια με Σολομό και Σπανάκι.
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
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Lasagna με σολομό και Σπανάκι
Υλικά
- 12 φύλλα λαζάνια
- 500γρ. φιλέτο σολομού
- 500 γρ. φρέσκο σπανάκι
- 1 πράσο, ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 70 γρ. βούτυρο
- 70 γρ. αλεύρι
- 800 ml γάλα πλήρες
- 200-300 γρ. μοτσαρέλα
- 100 γρ παρμεζάνα
- Άνηθος φρέσκος
- Μοσχοκάρυδο
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Ελαιόλαδο
Εκτέλεση
- Σε μια κατσαρόλα, λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το αλεύρι και ανακατεύω για 1-2 λεπτά.
- Ρίχνω σταδιακά το ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα μέχρι να δέσει η μπεσαμέλ.
- Αλατοπιπερώνω, προσθέτω λίγο μοσχοκάρυδο και μέρος από το τριμμένο τυρί.
- Σε ένα τηγάνι, σοτάρω το πράσο και το σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο.
- Προσθέτω το σπανάκι και μαγειρεύω μέχρι να μαραθεί.
- Το αφήνω να κρυώσει ελαφρώς και το στύβω καλά, ώστε να απομακρύνω τα περιττά υγρά.
- Ψήνω ή σοτάρω τον σολομό μέχρι να μαγειρευτεί και τον χωρίζω σε μικρά κομμάτια με ένα πιρούνι.
- Προσθέτω αλάτι, πιπέρι και λίγο ψιλοκομμένο άνηθο.
- Σε ένα λαδωμένο ταψί, απλώνω λίγη μπεσαμέλ και στρώνω τα φύλλα λαζάνια.
- Προσθέτω μέρος από τον σολομό, το σπανάκι, την μπεσαμέλ και το τυρί.
- Επαναλαμβάνω τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά, ολοκληρώνοντας με μπεσαμέλ και το υπόλοιπο τυρί.
- Καλύπτω με αλουμινόχαρτο και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 25-35 λεπτά.
- Αφαιρώ το αλουμινόχαρτο και συνεχίζω το ψήσιμο για ακόμη 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.
- Αφήνω να σταθεί για 10 λεπτά, προσθέτω φρέσκο άνηθο και σερβίρω.