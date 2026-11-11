Φτιάξτε λαζάνια με σολομό και σπανάκι, μια εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ένα πιάτο για όσους προσέχουν τη διατροφή τους, και γυμνάζονται συχνά

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Συνταγες
Ο Χρήστος Μοίρας φτιάχνει λαζάνια με σολομό και σπανάκι

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Αν θέλετε ένα υγιεινό πιάτο που να συνδυάζει τα ζυμαρικά με το ψάρι, δείτε τη συνταγή που φέρνει στο στούντιο της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο Χρήστος Μοίρας. Φτιάξτε το απόλυτο «γυμναστηριακό» φαγητό, όπως το ονομάζει: Λαζάνια με Σολομό και Σπανάκι.

Φτιάξτε λαζάνια με σολομό και σπανάκι, μια εύκολη και υγιεινή συνταγή

Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία 

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Lasagna με σολομό και Σπανάκι

Φτιάξτε λαζάνια με σολομό και σπανάκι, μια εύκολη και υγιεινή συνταγή

Υλικά

  • 12 φύλλα λαζάνια
  • 500γρ. φιλέτο σολομού
  • 500 γρ. φρέσκο σπανάκι
  • 1 πράσο, ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 70 γρ. βούτυρο
  • 70 γρ. αλεύρι
  • 800 ml γάλα πλήρες
  • 200-300 γρ. μοτσαρέλα
  • 100 γρ παρμεζάνα 
  • Άνηθος φρέσκος
  • Μοσχοκάρυδο
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Φτιάξτε λαζάνια με σολομό και σπανάκι, μια εύκολη και υγιεινή συνταγή

  • Σε μια κατσαρόλα, λιώνω το βούτυρο, προσθέτω το αλεύρι και ανακατεύω για 1-2 λεπτά.
  • Ρίχνω σταδιακά το ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα μέχρι να δέσει η μπεσαμέλ.
  • Αλατοπιπερώνω, προσθέτω λίγο μοσχοκάρυδο και μέρος από το τριμμένο τυρί.
  • Σε ένα τηγάνι, σοτάρω το πράσο και το σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο.
  • Προσθέτω το σπανάκι και μαγειρεύω μέχρι να μαραθεί.
  • Το αφήνω να κρυώσει ελαφρώς και το στύβω καλά, ώστε να απομακρύνω τα περιττά υγρά.
  • Ψήνω ή σοτάρω τον σολομό μέχρι να μαγειρευτεί και τον χωρίζω σε μικρά κομμάτια με ένα πιρούνι.
  • Προσθέτω αλάτι, πιπέρι και λίγο ψιλοκομμένο άνηθο.

Φτιάξτε λαζάνια με σολομό και σπανάκι, μια εύκολη και υγιεινή συνταγή

  • Σε ένα λαδωμένο ταψί, απλώνω λίγη μπεσαμέλ και στρώνω τα φύλλα λαζάνια.
  • Προσθέτω μέρος από τον σολομό, το σπανάκι, την μπεσαμέλ και το τυρί.
  • Επαναλαμβάνω τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά, ολοκληρώνοντας με μπεσαμέλ και το υπόλοιπο τυρί.
  • Καλύπτω με αλουμινόχαρτο και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 25-35 λεπτά.
  • Αφαιρώ το αλουμινόχαρτο και συνεχίζω το ψήσιμο για ακόμη 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.
  • Αφήνω να σταθεί για 10 λεπτά, προσθέτω φρέσκο άνηθο και σερβίρω.
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