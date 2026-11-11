Γιαννόπουλος: «Δεν ήθελα να δουλεύω στα χωράφια, από μικρός ήμουν ψωνάρα»

«Όταν ήμουν μικρός, ζήτησα από τη μαμά μου να με πάει σε φωτογράφο»

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Γιώργος Γιαννόπουλος για τη σύντροφό του: «Η σχέση μου είναι τραγουδίστρια»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για τις δυσκολίες και την επιτυχία του σε συνέντευξή του.
  • Τόνισε ότι η επιτυχία απαιτεί ωριμότητα, υπομονή και επιμονή.
  • Αναφέρθηκε στην οικογενειακή του ζωή, λέγοντας ότι ήταν το τελευταίο παιδί και είχε ό,τι ήθελε.
  • Εξέφρασε την αποστροφή του για τη δουλειά στα χωράφια και την προτίμησή του για την τέχνη.
  • Σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι παραιτούνται λόγω αδυναμίας να ζήσουν καλά.

Για τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του, αλλά και για την επιτυχία του μίλησε στη νέα του συνέντευξη ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Υπάρχει τεράστια μιζέρια στον κόσμο και νταουνίλα. Έχω περάσει φάση που δεν είχα να φάω και τότε είχα ενέργεια. Έχω κάνει δουλειά μέσα μου για να λέω τα πράγματα όπως θέλω χωρίς να ενοχλώ τον άλλον», τόνισε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» .

γιαννόπουλος

Για την επιτυχία, ο Γιώργος Γιαννόπουλος σημείωσε: «Η επιτυχία έρχεται από την ωριμότητα. Γνώριζα ότι η καριέρα θέλει δουλειά, το είχα ερμηνεύσει μέσα μου και το έβλεπα ότι θα γίνει. Η υπομονή και επιμονή είναι αρετές για πετύχεις τον στόχο σου. Έχω περάσει από φάσεις, που δεν είχα δουλειά και έπρεπε να διαλέξω δρόμο».

Γιώργος Γιαννόπουλος για τη σύντροφό του: «Η σχέση μου είναι τραγουδίστρια»

Όσον αφορά την οικογένεια και τον τρόπο που μεγάλωσε, ο ηθοποιός είπε: «Ήμουν το τελευταίο παιδί της οικογένειας και ήμουν… του χρυσού κουταλιού, είχα ό,τι ήθελα. Από μικρός δεν ήθελα να δουλεύω στα χωράφια, τη σκαπούλαρα, έβρισκα καταφύγιο στην εκκλησία. Ήμουν ψωνάρα από μικρός. Όταν ήμουν μικρός, ζήτησα από τη μαμά μου να με πάει σε φωτογράφο».

«Οι άνθρωποι παραιτούνται και το κάνουν από αδυναμία να ζήσουν καλά. Πριν έρθω, έκανα ζυμαρικά γιατί δεν πρόλαβα να μαγειρέψω και τα παράτησα. Μου αρέσει να είμαι αδύνατος, να μη με στριμώχνει η ζώνη. Η ελευθερία έχει κανόνες», κατέληξε ο Γιώργος Γιαννόπουλος

 

 

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