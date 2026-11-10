Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία, πάθαινα και κρίσεις πανικού»

O Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως δεν πήρε αγάπη από τον ένα του γονιό

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με αφορμή τη συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή η οποία μεταξύ άλλων είπε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ πως δεν είχε ένιωσε τη μητρότητα και πως δεν έχει  καμία διάθεση να αποκατασταθεί, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε αναδρομή στα δικά του παιδικά χρόνια. 

Τσαφούλιας σε Λιάγκα: «Παραπλανάτε τον κόσμο, δεν είπα αυτό»

Ο Γιώργος Λιάγκας/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Νίκος Ζότος

Ο Γιώργος Λιάγκας/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Νίκος Ζότος

Ο παρουσιαστής αφού ξεκαθάρισε πως η θέση του είναι πως ένας γονιός πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά του και να βάζει τις ανάγκες τους πάνω από την καριέρα και τον εαυτό του. 

Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε πως και ο ίδιος δεν πήρε αγάπη από τον ένα του γονιό πράγμα που πάντα τον πλήγωνε. 

Λιάγκας: «Έχω αυτή την κοινωνική αναπηρία, πάθαινα και κρίσεις πανικού»

 «Εγώ δεν πήρα αγάπη από τον έναν μου γονιό. Μια αναπηρία κοινωνική την έχω. Πάθαινα κατάθλιψη και κρίσεις πανικού. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Μαυρουδή δεν ήθελε να γίνει μάνα, θα μπορούσε να το ρίξει αλλά δεν το έριξε. Από τη στιγμή που έγινε μάνα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπόρεσε να τα αφήσει όλα στην άκρη και να βάλει προτεραιότητα το παιδί» είπε χαρακτηριστικκα και πρόσθεσε:

«Για 15 χρόνια άφηνε μια πληγή να τρέχει και δεν την κάλυπτε. Άλλο που η Ναταλία στο τέλος την δικαιολόγησε! Μπράβο στην ωριμότητα της Ναταλίας που ήταν η μάνα της μάνας της» είπε αναφερόμενος στη σχέση της Ναταλίας Γερμανού και της μητέρας της Εριέττας Μαυρουδή. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΕΡΙΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
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ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
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