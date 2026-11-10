Κουτσελίνη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με 60-70 επεισόδια»

Η αποκάλυψη για το «Ρουκ Ζουκ»

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Νέα δεδομένα φαίνεται πως υπάρχουν γύρω από το μέλλον του «Ρουκ Ζουκ», το οποίο δεν βρίσκεται φέτος στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, έπειτα από εννέα συνεχόμενες σεζόν προβολής.

Κουτσελίνη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με 60-70 επεισόδια»

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη να εκφράζει τη δική της άποψη για την απουσία του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού, αλλά και να μεταφέρει μια πληροφορία για την επιστροφή του.

«Εγώ ξέρω από έγκυρη πηγή ότι θα μπουν να γράψουν καμιά εβδομηνταριά επεισόδια», είπε αρχικά, επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια πως πρόκειται για περίπου 60 με 70 επεισόδια με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Όπως εξήγησε, δεν γνωρίζει ακόμη αν το «Ρουκ Ζουκ» θα επιστρέψει στη μεσημεριανή ζώνη του καθημερινού προγράμματος ή αν θα αξιοποιηθεί τα Σαββατοκύριακα. Τόνισε, πάντως, πως κατά τη γνώμη της το παιχνίδι ταιριάζει περισσότερο στην καθημερινή προβολή.

Η αποκάλυψή της προκάλεσε συζήτηση στο πλατό της εκπομπής, καθώς μέχρι τώρα το τηλεπαιχνίδι θεωρούνταν πως είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Κουτσελίνη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με 60-70 επεισόδια»


Η αντίδραση της Μαίρης Μηλιαρέση για το «Ρουκ Ζουκ»

Η κάμερα της εκπομπής του Star συνάντησε τη Μαίρη Μηλιαρέση και της ζήτησε να σχολιάσει τις εξελίξεις του παιχνιδιού που πρώτη παρουσίασε στην ελληνική τηλεόραση:  «Αυτό το παιχνίδι είναι διαχρονικό. Δεν έπρεπε να έχει σταματήσει ποτέ, ούτε από τότε που σταμάτησε πριν από πολλά χρόνια, που το έκανα εγώ. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παίζει για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε, μάλιστα, την αρχική μορφή του «Ρουκ Ζουκ», όταν προβαλλόταν καθημερινά στη μεσημεριανή ζώνη, πριν από το δελτίο ειδήσεων. Όπως εξήγησε, τότε είχε πιο σύντομη διάρκεια και γρήγορο ρυθμό, στοιχεία που, κατά τη γνώμη της, του έδιναν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

«Έγινε απογευματινό, έγινε βραδινό, μπήκαν άλλα πέντε, έξι, δέκα παιχνίδια μέσα. Έχασε αυτή τη γρηγοράδα, το “μπαμ μπαμ, το κάνουμε, τελειώσαμε, κερδίσαμε, χάσαμε, φύγαμε”», σχολίασε, προσθέτοντας πως θα ήθελε να το δει ξανά σε μια πιο σύντομη εκδοχή, διάρκειας περίπου μίας ώρας μαζί με τις διαφημίσεις.

Κουτσελίνη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με 60-70 επεισόδια»

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί άδικο για τη Ζέτα Μακρυπούλια το γεγονός ότι το τηλεπαιχνίδι σταμάτησε, η παρουσιάστρια απάντησε με νόημα: «Τι άδικο; Εννέα χρόνια το έκανε. Εγώ το έκανα τρία. Αμαρτία-άδικο ήταν τότε που το κόψαμε με μένα, που πήγαινε μπόμπα το παιχνίδι και στα τρία χρόνια κόπηκε. Τώρα, μετά από εννέα χρόνια, έχουν αλλάξει πολλά. Και το χαλάσανε, νομίζω. Μόνοι τους το χαλάσανε».


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

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ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ
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