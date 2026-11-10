Σε μία βαθιά εξομολόγηση προχώρησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, με αφορμή την παρουσία του στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ημιυπαίθριος».

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά στις τηλεοπτικές κάμερες για τη δύσκολη και μακροχρόνια μάχη του με τον αλκοολισμό, αποκαλύπτοντας πως εδώ και ενάμιση χρόνο είναι «πεντακάθαρος σαν το γυαλί».

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αναφέρθηκε στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους είχαν κάνει πολλές προσωπικές συζητήσεις εφ' όλης της ύλης για τα σκοτάδια τους και την κοινή τους επιθυμία να απεξαρτηθούν. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε την οργή του, αφήνοντας αιχμές και υποστηρίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, χαρακτηρίζοντας «σφαγεία» αντί για ιατρεία τις δομές που βρισκόταν.

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δυστυχώς. Σφαγεία είναι αυτά, όχι ιατρεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια του και για την εξάρτησή του. Τα γνωρίζω έτσι…Βεβαίως και είχαμε μιλήσει.

Αυτό που ξέρω καλά πλέον τελευταία ότι ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια. Γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε πολύ καλά την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους και ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα και όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του γιατί η εξάρτηση φταίει για αυτό. Όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει» είπε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια. Κοντεύω τώρα ενάμιση χρόνο πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγος μου ήταν που με βοήθησε να ξεκολλήσω» συμπλήρωσε.