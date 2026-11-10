Γιοκαρίνης: «Παλεύω 18 χρόνια με το αλκοόλ – Είμαι 1,5 χρόνο πεντακάθαρος»

Όσα είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.26 , 11:07 Χριστίνα Μπόμπα: Ο Σάκης, οι κόρες τους & οι δίαιτες που έχει κάνει
10.11.26 , 11:04 Άντζελα Γκερέκου – Μαρία Βοσκοπούλου: Βραδινή έξοδος με στιλ & φινέτσα
10.11.26 , 10:39 Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από πολυκατοικία
10.11.26 , 10:32 Δημητρίου- Γκουρνέλου: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
10.11.26 , 10:04 Γιοκαρίνης: «Παλεύω 18 χρόνια με το αλκοόλ – Είμαι 1,5 χρόνο πεντακάθαρος»
10.11.26 , 10:00 «Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα
10.11.26 , 09:58 Μπήλιου: Ημερήσιες προβλέψεις & η θετική όψη ανάδρομης Αφροδίτης - Άρη
10.11.26 , 09:52 Nvidia: Το FBI ξεκινά έρευνα για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ
10.11.26 , 09:45 Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Δύο παρένθετες για τα ίδια δίδυμα!
10.11.26 , 09:36 Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι και ποζάρει με μαγιό
10.11.26 , 09:14 Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
10.11.26 , 09:05 BMW Σειρά 3 Sedan: Σε ποιο εργοστάσιο παράγεται το νέο μοντέλο
10.11.26 , 09:03 Ρίτσαρντ Μπάρτον: Η πολυτάραχη ζωή, οι πέντε γάμοι και το αλκοόλ
10.11.26 , 09:01 Οι ευχές Λασκαράκη στην Εύα: «Το γέλιο σου παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο»
10.11.26 , 08:48 Άγιος Παντελεήμονας: Δύο σενάρια για τον θάνατο της 24χρονης στη βαλίτσα
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
GNTM 7: «Είμαι το πρώτο κορίτσι που παίρνει την καλύτερη λήψη!»
Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτή είναι η ουσία που σκότωσε τον τραγουδιστή
Η Κατερίνα Καινούργιου για το ταξίδι της στη Ρώμη: «Στην Ιταλία είχε... »
Καληφώνη για τον χωρισμό από τον Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε»
Εκτός εκπομπής ο Νάσος Γουμενίδης - Τι συμβαίνει με την υγεία του;
Τροχός της Τύχης: Η Γεωργία ξεκλείδωσε με ένα γράμμα ολόκληρο τον γρίφο!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αποκάλυψε ότι παλεύει με τον αλκοολισμό εδώ και 18 χρόνια και είναι 1,5 χρόνο πεντακάθαρος.
  • Μίλησε για τις προσωπικές συζητήσεις του με τον Γιώργο Μαζωνάκη σχετικά με την εξάρτησή τους.
  • Κατηγόρησε τις δομές αποτοξίνωσης, χαρακτηρίζοντάς τες «σφαγεία» και υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης δολοφονήθηκε.
  • Η σύζυγός του τον βοήθησε να ξεπεράσει την εξάρτησή του.
  • Ο Γιοκαρίνης τόνισε ότι η εξάρτηση επηρεάζει τις σχέσεις και την προσωπική ζωή.

Σε μία βαθιά εξομολόγηση προχώρησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, με αφορμή την παρουσία του στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ημιυπαίθριος».

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά στις τηλεοπτικές κάμερες για τη δύσκολη και μακροχρόνια μάχη του με τον αλκοολισμό, αποκαλύπτοντας πως εδώ και ενάμιση χρόνο είναι «πεντακάθαρος σαν το γυαλί».

γιοκαρινης

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αναφέρθηκε στον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους είχαν κάνει πολλές προσωπικές συζητήσεις εφ' όλης της ύλης για τα σκοτάδια τους και την κοινή τους επιθυμία να απεξαρτηθούν. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε την οργή του, αφήνοντας αιχμές και υποστηρίζοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, χαρακτηρίζοντας «σφαγεία» αντί για ιατρεία τις δομές που βρισκόταν.

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δυστυχώς. Σφαγεία είναι αυτά, όχι ιατρεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια του και για την εξάρτησή του. Τα γνωρίζω έτσι…Βεβαίως και είχαμε μιλήσει.

Αυτό που ξέρω καλά πλέον τελευταία ότι ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια. Γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε πολύ καλά την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους και ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα και όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του γιατί η εξάρτηση φταίει για αυτό. Όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει» είπε ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια. Κοντεύω τώρα ενάμιση χρόνο πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγος μου ήταν που με βοήθησε να ξεκολλήσω» συμπλήρωσε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χριστίνα Μπόμπα: Ο Σάκης, οι κόρες τους & οι δίαιτες που έχει κάνει
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Μπόμπα: Ο Σάκης, οι κόρες τους & οι δίαιτες που έχει κάνει
Μαρία Βοσκοπούλου-Άντζελα Γκερέκου
Celebrities & Gossip Νεα
Άντζελα Γκερέκου – Μαρία Βοσκοπούλου: Βραδινή έξοδος με στιλ & φινέτσα
Δημητρίου- Γκουρνέλου Στα Μπουζούκια
Celebrities & Gossip Νεα
Δημητρίου- Γκουρνέλου: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
Ναταλία Δραγούμη: Αναπολεί Το Καλοκαίρι Και Ποζάρει Με Μαγιό
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ναταλία Δραγούμη αναπολεί το καλοκαίρι και ποζάρει με μαγιό
Βάσω Λασκαράκη - Ευα Τσιμιτσέλη
Celebrities & Gossip Νεα
Οι ευχές Λασκαράκη στην Εύα: «Το γέλιο σου παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο»
Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: «Επιτέλους βρήκες boyfriend που δεν τον ενδιαφέρουν τα social»
Αναστασία Στυλιανίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Στυλιανίδη: Η ηλικία, η δουλειά σε τράπεζα & η φωνή σε cartoon
Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Fipster
Celebrities & Gossip Νεα
Καληφώνη για τον χωρισμό από τον Μάστορα: «Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε»
Νάσος Γουμενίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Εκτός εκπομπής ο Νάσος Γουμενίδης - Τι συμβαίνει με την υγεία του;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top