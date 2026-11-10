«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104 στον Κεραμεικό

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Η αυτού ελαφρότης ο Περελά
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Ο Περελά ως κεντρικό πρόσωπο του έργου, αντιμετωπίζεται σαν ένας χαρακτήρας βασικός αλλά απλώς παρών. “Φωνή του Περελά” γίνονται οι υπήκοοι του βασιλείου, ενθουσιασμένοι στην αρχή και εξαγριωμένοι στο τέλος.

«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο διαρκής μονόλογος-διάλογος του όχλου, μονολεκτικές φράσεις και αποσπασματικές σκέψεις, η μάζα που καταλήγει συχνά να σκέφτεται με ένα μυαλό και με λειψές σκέψεις δίνει το στίγμα μιας κοινωνίας σε σήψη. Είναι η κοινωνία που αποφεύγει να κοιτάξει το πραγματικό της πρόσωπο στον καθρέφτη και αρέσκεται στο να εξιστορεί τον θαυμάσιο εαυτό της στον βασικό ήρωα του έργου. Ο Περελά άμα τη εμφανίσει γίνεται ο λυτρωτής του βασιλείου, ο άνθρωπος πάνω στον οποίο βασίζονται όλοι. Εκείνος που μπορεί να ξαναγράψει τον “ηθικό” Κώδικα του βασιλείου ή ίσως και της εποχής μας…

«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο συγγραφέας Άλντο Παλατσέσκι πλάθει την δική του εκδοχή του Χριστού – 33 ετών, λυτρωτής ενός ξεπεσμένου βασιλείου, κοινωνός μιας νέας “θρησκείας” (της ελαφρότητας), προδομένος από τους πιστούς του, καταδικασμένος σε φυλάκιση και με μόνη υποστηρίκτρια μια μαρκησία που στο τέλος του χαρίζει την αγάπη της. Η αυτού ελαφρότης ο Περελά του Άλντο Παλατσέσκι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φουτουριστικό και μοντέρνα συμβολικό έργο για την εποχή του. Είναι ένα από τα πιο ιδιόμορφα έργα της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. 

«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Κεντρίζει το ενδιαφέρον η πικρά χιουμοριστική ιστορία του «γιου της φλόγας», του Χριστού από καπνό, είναι ένα αλληγορικό παραμύθι και εν τέλει με μια γοητεία ανείπωτη για εμάς, καθώς ανακαλύπτουμε το εν λόγω έργο έχουμε πάντα την αίσθηση πως γινόμαστε και πάλι κοινωνοί των Μυστηρίων της Γέννησης, του Έρωτα, της Αγάπης, του Θανάτου, της Λύτρωσης ... 

* Το βιβλίο «Η Αυτού Ελαφρότης Ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, σε μετάφραση Παναγιώτη Σκόνδρα, διατίθεται από τις εκδόσεις Αστάρτη
Το έργο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελεί υπό την Αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

«Η αυτού ελαφρότης ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Παπακώστας
Ηθοποιοί: Τάσσος Αλατζάς, Μικάελα Δανά, Άγγελος Αγγελακόπουλος
Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Θεοφάνους
Μετάφραση: Παναγιώτης Σκόνδρας
Διασκευή: Λευτέρης Παπακώστας, Κατερίνα Παρισσινού
Δραματουργική επεξεργασία: Μικαέλα Δανά
Πρωτότυπη Μουσική: Ανθή Γουρουντή
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Παρισσινού
Σκηνική Εγκατάσταση - Κοστούμια: Λ. Παπακώστας, Κ. Παρισσινού
Κατασκευή Κοστουμιών: Βασιλική Καρκόγλου
Φωτιστικός Σχεδιασμός & Φωτογραφίες: Παύλος Μαυρίδης
Υπεύθυνη Παραγωγής: Πασχαλιά Σιγγίκου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Υπεύθυνη Social Media: Εύη Αγγελινού
Σχεδιασμός Αφίσας: andreikos.com
Παραγωγή: Ε.Τ.Π.  ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΜΚΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέατρο 104
Ευμολπιδών 41, Αθήνα | Τ.: 695 126 9828
Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Τιμές εισιτηρίων: 15,00€ γενική είσοδος | 10,00€ μειωμένο
 

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