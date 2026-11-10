Το FBI ερευνά την υπόθεση κατασκοπείας που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον τεχνολογικό κολοσσό Nvidia και αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλό του, Τζένσεν Χουάνγκ, και την Κινέζα Άλις Χουάνγκ, με την οποία φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Την έρευνα επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι πιστεύει τον επικεφαλής της Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ έντιμο άνθρωπο».

Η υπόθεση, ωστόσο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο προσκήνιο περίπου 50.000 επεξεργαστές που δεν έχουν εντοπιστεί, ύποπτες συναλλαγές της εταιρείας Megaspeed με την Κίνα και ένα απόρρητο υπόμνημα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι προσωπικές σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Nvidia, αλλά και ενδεχόμενες διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, σε μια περίοδο έντονου τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άλις Χουάνγκ φέρεται να είχε διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι αναφορές αυτές έφεραν στο προσκήνιο ερωτήματα για το ενδεχόμενο να είχε αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω της προσωπικής της σχέσης με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται στην κορυφή μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων ημιαγωγών.

Το FBI ανέλαβε έρευνα για να διαπιστώσει αν διέρρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης του CEO της nvidia

Nvidia: Τα 50.000 τσιπ της Megaspeed που αγνοούνται

Ένα από τα πιο κρίσιμα σκέλη της υπόθεσης αφορά περίπου 50.000 επεξεργαστές της Nvidia, οι οποίοι φέρεται να μην έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στο επίκεντρο βρίσκονται συναλλαγές της εταιρείας Megaspeed, επικεφαλής της οποίας έχει διατελέσει η Άλις Χουάνγκ, με την Κίνα, οι οποίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την τελική διαδρομή των συγκεκριμένων τσιπ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία είναι ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα. Οι περιορισμοί έχουν στόχο να εμποδίσουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε στρατιωτικές εφαρμογές ή να ενισχύσει τις δυνατότητές του στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Κίνα μέχρι στιγμής απορρίπτει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες, προϊόν εικασιών και απόπειρα δυσφήμησης και συκοφάντησης της Κίνας».

Παρά τα δημοσιεύματα και τις έρευνες που ξεκίνησε Nvidia και FBI, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών ή ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε πως ήταν κατάσκοπος.

Nvidia: Το απόρρητο υπόμνημα του Μάρκο Ρούμπιο

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση δίνει και ένα απόρρητο υπόμνημα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ με τη σύζυγό του

Σύμφωνα με τους New York Times ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε στείλει την άνοιξη του 2026 το συγκεκριμένο έγγραφο σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia διατηρούσε στενή σχέση με γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Πάντως η Nvidia υποστηρίζει ότι δεν έχει μέχρι στιγμής ενδείξεις πως διέρρευσαν μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Nvidia: Η παρέμβαση Τραμπ και οι επαφές με την Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για τον Τζένσεν Χουάνγκ, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του προς τον επικεφαλής της Nvidia και χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ έντιμο άνθρωπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζένσεν Χουάνγκ «έντιμο άνθρωπο»

«Τον ρώτησα σχετικά και μου είπε ότι δεν είχε απολύτως καμία ιδέα πως το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν κατάσκοπος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως ο Χουάνγκ «θα βγει σε καλή κατάσταση» από την υπόθεση.

TRUMP: "I believe he's suffering greatly." President Trump expresses concern for NVIDIA CEO Jensen Huang following reports alleging the tech executive had an affair with a Chinese spy. Trump calls Huang an "amazing guy" and says he hopes there's no problem, while suggesting the situation is especially difficult because of Huang's family. — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

Ο Τραμπ επιχείρησε, παράλληλα, να υπερασπιστεί προσωπικά τον επικεφαλής της Nvidia, τονίζοντας ότι τον γνωρίζει καλά. «Απλώς πιστεύω ότι είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος. Ξέρω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Έχει κάνει τόσο απίστευτη δουλειά», ανέφερε.

Nvidia: Οι καταγγελίες για κατασκοπεία

Η υπόθεση ήρθε στο φως από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο 63χρονος Χουάνγκ διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της τεχνολογικής εταιρείας Megaspeed, η οποία εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη για την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε

Η γυναίκα φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στην Κίνα, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συγκέντρωνε στοιχεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με επιχειρηματικό στέλεχος, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη γυναίκα. Σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και από τη Nvidia, αναγνωρίζοντας ότι τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή και οι πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο στην απόφαση να ξεκινήσει έρευνα.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του «πολέμου» των μικροτσίπ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

«Στηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Δεσμεύομαι να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τους ισχυρισμούς ότι ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε «στόχο μιας επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών». Η εταιρεία υπογράμμισε, πάντως, ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί είτε η εθνική ασφάλεια είτε οποιοδήποτε απόρρητο στοιχείο της Nvidia».

Η σημασία της Nvidia στον «πόλεμο» των μικροτσίπ με την Κίνα

Η Nvidia και ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο αμερικανικός κολοσσός παράγει τους κυρίαρχους επεξεργαστές γραφικών (GPU), οι οποίοι αποτελούν τη βασική υποδομή για την εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και τη λειτουργία υπηρεσιών όπως το ChatGPT.

Η Nvidia διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα τελευταία χρόνια επίσης, η Nvidia έχει μετατρέψει τα τεράστια οικονομικά της αποθέματα σε ένα επενδυτικό οπλοστάσιο, χρηματοδοτώντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προμηθευτές εξοπλισμού και κορυφαία εργαστήρια ανάπτυξης νέων μοντέλων.

Σύμφωνα με το Reuters, «ο Χουάνγκ έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν επικεφαλής εταιρείας ημιαγωγών. Αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την κατεύθυνση ολόκληρου του κλάδου». Η εξάρτηση της τεχνολογικής βιομηχανίας από τα προϊόντα και τις στρατηγικές επιλογές του είναι τέτοια, ώστε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος διευθύνων σύμβουλος. Είναι η Nvidia. Καθορίζει ξεκάθαρα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την κατεύθυνση της εταιρείας και κινεί ο ίδιος τα περισσότερα από τα νήματά της», δήλωσε στο Reuters ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής της Bernstein.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές δε θεωρούν πιθανή την αποχώρηση του Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia. Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των μετόχων. Ορισμένοι έχουν καταθέσει πρόταση για ομαδική αγωγή κατά της Nvidia, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τους επενδυτές αποκρύπτοντας τις σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου της με την ύποπτη για κατασκοπεία γυναίκα.