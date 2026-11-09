Ecofin: Εξετάζει Αύξηση Φόρων Στα Τσιγάρα

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αύξηση των ελάχιστων φόρων στα προϊόντα καπνού επιδιώκει η Ιρλανδική Προεδρία σήμερα στο ECOFIN, το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών. Οι Ιρλανδοί επιδιώκουν, μάλιστα, την επέκταση της αύξησης αυτής και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα φακελάκια νικοτίνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά την αύξηση του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά 138,9%. Ωστόσο τα ποσοστά που περιλαμβάνονται στο πιο πρόσφατο κείμενο συμβιβασμού της προεδρίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Δημοσιεύματα αναφέρουν αυξήσεις που θα μπορούσαν να ανεβάσουν την τιμή του πακέτου στην Ελλάδα κοντά στα 6,5 ευρώ ενώ σε χώρες της Ευρώπης η τιμή μπορεί να φτάσει και τα 13 ευρώ!

Πρώτη η Σουηδία έχει εκφράσει αντιρρήσεις, αλλά και η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Οι αλλαγές στη φορολογία των προϊόντων καπνού απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και ένα μόνο κράτος-μέλος μπορεί να τις μπλοκάρει.

Τι είχε προτείνει η Επιτροπή για τις τιμέσ στα τσιγάρα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχύοντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι παρωχημένοι. Όπως λέει, το σχέδιό της αποσκοπεί στην «προαγωγή της δημόσιας υγείας και την ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής πολιτικής με τις τρέχουσες δυναμικές της αγοράς».

Η πρότασή της, η οποία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2025, προβλέπει την αύξηση του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα από τα 90 ευρώ στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα. Ορίζει ελάχιστους συντελεστές 215 ευρώ ανά κιλό για τον καπνό που προορίζεται για στριφτά τσιγάρα και 143 ευρώ ανά 1.000 πούρα ή πουράκια. Όσον αφορά τα νεότερα προϊόντα, προτείνει 108 ευρώ ανά 1.000 μονάδες θερμαινόμενου καπνού, 12 έως 36 λεπτά ανά χιλιοστόλιτρο (ml) για τα υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων και 143 ευρώ ανά κιλό για τα φακελάκια νικοτίνης.

Τσιγάρα: Προσπάθειες συμβιβασμού

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Δανίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2026 και κατέθεσε μια συμβιβαστική πρόταση, με στόχο να αμβλύνει τις αντιρρήσεις των κρατών-μελών.

Η πρόταση προέβλεπε τρεις μεταβατικές περιόδους και σταδιακή αύξηση του φόρου στα τσιγάρα: ξεκινώντας από τα 140 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα για τα έτη 2028 και 2029, με αύξηση στα 170 ευρώ το 2030 και στα 200 ευρώ το 2031. Οι μεταγενέστερες αναθεωρήσεις απέτυχαν επίσης.

Τον Ιούνιο, η Κύπρος απέσυρε το θέμα από το ECOFIN, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συναίνεσης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής με 439 ψήφους κατά, 181 υπέρ και 38 αποχές. Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο.

Έκτοτε, η ιρλανδική προεδρία συνέταξε ένα νέο κείμενο συμβιβασμού και οι υπουργοί θα κληθούν σήμερα να αποφασίσουν.

Η Ελλάδα συζητάει αναβολή στις φορολογικές αυξήσεις

Προκειμένου να πείσει τα κράτη - μέλη να συναινέσουν, η ιρλανδική προεδρία έχει προτείνει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής στις χώρες που θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε σημαντικές αυξήσεις της φορολογίας.

Συγκεκριμένα, δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, πέτυχαν στην υπό συζήτηση πρόταση να μεταθέσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τα νέα όρια έως την 1η Ιανουαρίου 2036, αντί για το 2028, σύμφωνα με το κείμενο που βρίσκεται στο τραπέζι.

Πρόκειται για κράτη στα οποία, προκειμένου να επιτευχθούν τα νέα επίπεδα φορολόγησης, θα απαιτούνταν μέση ετήσια αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα μεγαλύτερη του 2,35% σε σύγκριση με το 2025. Η ίδια ευελιξία θα ισχύει και για τον λεπτοκομμένο καπνό που χρησιμοποιείται στα χειροποίητα τσιγάρα.