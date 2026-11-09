Ecofin: Εξετάζει Αύξηση Φόρων Στα Τσιγάρα

Κομισιόν: Τσιγάρα έως και 13 ευρώ - Οι αλλαγές που συζητούν οι Ευρωπαίοι

Αυξήσεις στους φόρους στα καπνικά προϊόντα προωθεί η Ιρλανδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.26 , 15:02 Λ. Αθηνών: Νεκρός 43χρονος Πατέρας Σε Τροχαίο - Έκκληση Της Συζύγου Του
09.11.26 , 15:01 Μαζί για το Παιδί & ΕΚΠΑ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «STEM & Ήπιες Δεξιότητες»
09.11.26 , 14:52 Σκουλός: «Μου πρότεινε ο Πρωθυπουργός να ασχοληθώ με την πολιτική»
09.11.26 , 14:50 Ως το πρωί της Τρίτης ο απόπλους του ερευνητικού πλοίου, Abeille Marengo
09.11.26 , 14:50 Είδαμε τους The Veils στο ARCH Club
09.11.26 , 14:45 Κόρη Μουστάκα: «Τα σπίτια φεύγουν, οι άνθρωποι λείπουν περισσότερο»
09.11.26 , 14:39 Γκλέτσος για Φιλιππίδη: «Δε θα συνεργαζόμουν μαζί του»
09.11.26 , 14:39 Cash or Trash: Η Μέριλιν Μονρόε «ζωντανεύει» μέσα από μία μοναδική συλλογή
09.11.26 , 14:38 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στον αγιασμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά
09.11.26 , 14:35 Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη ανήκει η σορός - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση
09.11.26 , 14:26 Αλεξάνδρα Νίκα: Ο τολμηρός συνδυασμός λεοπάρ και δαντέλας
09.11.26 , 14:25 Καλύβια: Ο απόλυτος τρόμος με εισβολή διαρρηκτών σε σπίτι
09.11.26 , 14:14 Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza
09.11.26 , 14:13 Ελαιοπαραγωγοί: Φόβοι ότι οι ελιές θα μείνουν στα δέντρα
09.11.26 , 14:12 Κομισιόν: Τσιγάρα έως και 13 ευρώ - Οι αλλαγές που συζητούν οι Ευρωπαίοι
Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη ανήκει η σορός - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο τολμηρός συνδυασμός λεοπάρ και δαντέλας
Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ecofin: Εξετάζει Αύξηση Φόρων Στα Τσιγάρα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιρλανδική Προεδρία επιδιώκει πολιτική συμφωνία για αύξηση των ελάχιστων φόρων στα προϊόντα καπνού στο ECOFIN.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά 138,9%, με πιθανές τιμές έως 13 ευρώ σε χώρες της ΕΕ.
  • Η Σουηδία, Ιταλία και Ουγγαρία εκφράζουν αντιρρήσεις για τις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία των προϊόντων καπνού.
  • Η Ελλάδα και άλλες χώρες ζητούν αναβολή στις φορολογικές αυξήσεις μέχρι το 2036.
  • Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών-μελών.

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αύξηση των ελάχιστων φόρων στα προϊόντα καπνού επιδιώκει η Ιρλανδική Προεδρία σήμερα στο ECOFIN, το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών. Οι Ιρλανδοί επιδιώκουν, μάλιστα, την επέκταση της αύξησης αυτής και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα φακελάκια νικοτίνης. 

Σε εφαρμογή η απαγόρευση πώλησης τσιγάρων - αλκοόλ σε ανήλικους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει αρχικά την αύξηση του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά 138,9%. Ωστόσο τα ποσοστά που περιλαμβάνονται στο πιο πρόσφατο κείμενο συμβιβασμού της προεδρίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. 

Δημοσιεύματα αναφέρουν αυξήσεις που θα μπορούσαν να ανεβάσουν την τιμή του πακέτου στην Ελλάδα κοντά στα 6,5 ευρώ ενώ σε χώρες της Ευρώπης η τιμή μπορεί να φτάσει και τα 13 ευρώ!

Έρχεται φόρος «φωτιά» από ΕΕ για τα τσιγάρα - Θα φτάσει τα 7 ευρώ το πακέτο

Πρώτη η Σουηδία έχει εκφράσει αντιρρήσεις, αλλά και η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Οι αλλαγές στη φορολογία των προϊόντων καπνού απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και ένα μόνο κράτος-μέλος μπορεί να τις μπλοκάρει.

Τι είχε προτείνει η Επιτροπή για τις τιμέσ στα τσιγάρα 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχύοντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι παρωχημένοι. Όπως λέει, το σχέδιό της αποσκοπεί στην «προαγωγή της δημόσιας υγείας και την ευθυγράμμιση της δημοσιονομικής πολιτικής με τις τρέχουσες δυναμικές της αγοράς».

Αυξήσεις στα τσιγάρα: Πώς μπορεί να φτάσει το πακέτο στα 7 ευρώ

Η πρότασή της, η οποία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2025, προβλέπει την αύξηση του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα από τα 90 ευρώ στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα. Ορίζει ελάχιστους συντελεστές 215 ευρώ ανά κιλό για τον καπνό που προορίζεται για στριφτά τσιγάρα και 143 ευρώ ανά 1.000 πούρα ή πουράκια. Όσον αφορά τα νεότερα προϊόντα, προτείνει 108 ευρώ ανά 1.000 μονάδες θερμαινόμενου καπνού, 12 έως 36 λεπτά ανά χιλιοστόλιτρο (ml) για τα υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων και 143 ευρώ ανά κιλό για τα φακελάκια νικοτίνης.

Τσιγάρα: Προσπάθειες συμβιβασμού

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Δανίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2026 και κατέθεσε μια συμβιβαστική πρόταση, με στόχο να αμβλύνει τις αντιρρήσεις των κρατών-μελών. 

Η πρόταση προέβλεπε τρεις μεταβατικές περιόδους και σταδιακή αύξηση του φόρου στα τσιγάρα: ξεκινώντας από τα 140 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα για τα έτη 2028 και 2029, με αύξηση στα 170 ευρώ το 2030 και στα 200 ευρώ το 2031. Οι μεταγενέστερες αναθεωρήσεις απέτυχαν επίσης. 

Τον Ιούνιο, η Κύπρος απέσυρε το θέμα από το ECOFIN, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συναίνεσης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής με 439 ψήφους κατά, 181 υπέρ και 38 αποχές. Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο.

Έκτοτε, η ιρλανδική προεδρία συνέταξε ένα νέο κείμενο συμβιβασμού και οι υπουργοί θα κληθούν σήμερα να αποφασίσουν. 

Η Ελλάδα συζητάει αναβολή στις φορολογικές αυξήσεις 

Προκειμένου να πείσει τα κράτη - μέλη να συναινέσουν, η ιρλανδική προεδρία έχει προτείνει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προσαρμογής στις χώρες που θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε σημαντικές αυξήσεις της φορολογίας.

Συγκεκριμένα, δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σλοβενία, πέτυχαν στην υπό συζήτηση πρόταση να μεταθέσουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τα νέα όρια έως την 1η Ιανουαρίου 2036, αντί για το 2028, σύμφωνα με το κείμενο που βρίσκεται στο τραπέζι. 

Πρόκειται για κράτη στα οποία, προκειμένου να επιτευχθούν τα νέα επίπεδα φορολόγησης, θα απαιτούνταν μέση ετήσια αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα μεγαλύτερη του 2,35% σε σύγκριση με το 2025. Η ίδια ευελιξία θα ισχύει και για τον λεπτοκομμένο καπνό που χρησιμοποιείται στα χειροποίητα τσιγάρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΙΓΑΡΑ
 |
ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 |
ΦΟΡΟΙ
 |
ΕΕ
 |
ECOFIN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στη Σμύρνη: 3 νεκροί και 14 τραυματίες σε εργοστάσιο
Κοσμος
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Σμύρνη: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες
Γαλλία: Ρωσία, MAGA και Ισραήλ εκμεταλλεύτηκαν τις ταραχές
Κοσμος
Γαλλία: Πώς Ρωσία, MAGA και Ισραήλ εκμεταλλεύτηκαν τις ταραχές
Nvidia: Έρευνα για κατασκοπεία με θύμα τον CEO της
Κοσμος
Σκάνδαλο με τον CEO της Nvidia: Ερευνάται αν είχε σχέση με Κινέζα πράκτορα
Φωταγωγήθηκε Χριστουγεννιάτικα Η Regent Street Του Λονδίνου
Κοσμος
«Μύρισε» Χριστούγεννα: Φόρεσε τα γιορτινά της η Regent Street του Λονδίνου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κοσμος
Μέτρα για την ΤΝ και τις νέες δεξιότητες των εργαζομένων
Κίνα: 14 νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία στην Ταϊγιουάν
Κοσμος
Κίνα: 14 νεκροί από φονική φωτιά σε πολυώροφο κτίριο
Κρακοβία: Πέθανε Ο 24χρονος Που Σκότωσε 9 Ανθρώπους
Κοσμος
Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού με τους εννέα νεκρούς
Ανατροπές στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση Ντάνα Γουάιτ στην πρόταση Τραμπ
Κοσμος
Ανατροπές στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση Ντάνα Γουάιτ στην πρόταση Τραμπ
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Tέσσερις νεκροί & 88 τραυματίες
Κοσμος
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: Eπτά νεκροί & 112 τραυματίες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top