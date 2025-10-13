Έρχεται φόρος «φωτιά» από ΕΕ για τα τσιγάρα - Πού θα φθάσει η τιμή τους

Νέο ευρωπαϊκό σχέδιο φορολόγησης με στόχο τον περιορισμό του καπνίσματος

Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία pexels (lil artsy)
Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά προϊόντα με ευρωπαϊκή οδηγία / ΕΡΤ
Αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων αναμένεται να βρεθούν οι καπνιστές, εξαιτίας σχεδίου της Κομισιόν για αναθεώρηση της οδηγίας που καθορίζει το ύψος της φορολογίας των καπνικών προϊόντων. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί για τον κίνδυνο αύξησης του λαθρεμπορίου και για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς, εάν οι φόροι αυξηθούν απότομα.

Αλλάζουν όλα στην πώληση αλκοόλ & καπνικών σε ανηλίκους - Τα 5 μέτρα

Με το σχέδιο οδηγίας που συζητήθηκε  την περασμένη εβδομάδα στο συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνεται να αυξηθεί κατά 139% ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, από 90 ευρώ που επιβάλλεται σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή ενός πακέτου 20 τσιγάρων, που στην Ελλάδα σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 4,60 ευρώ και περιέχει φόρους περίπου 3,74 ευρώ, θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 7 ευρώ ανά πακέτο, αν δεν απορροφήσουν μέρος της αύξησης οι εταιρείες που τα εμπορεύονται. 

Στα θερμαινόμενα τσιγάρα, ο ελάχιστος ΕΦΚ θα πρέπει – σύμφωνα με το σχέδιο- να ανέβει σταδιακά από τα 88 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια, στα 155 ευρώ. Όσο για το υγρό, που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, από 10 λεπτά ανά χιλιοστόλιτρο σήμερα, ο ΕΦΚ θα φθάσει σταδιακά στα 36 λεπτά. 

Έτσι, τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα επιβαρυνθούν με 2-3 ευρώ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο περιορισμός της χρήσης καπνού, αλλά οι ελληνικές αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για την άμεση και απότομη εφαρμογή των νέων μέτρων.

Μόνο με ταυτότητα η πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους

Προειδοποίηση Πιερρακάκη για τον κίνδυνο αύξησης του λαθρεμπορίου

«Όταν αυξάνουμε υπέρμετρα τους φόρους, αυξάνεται και το λαθρεμπόριο» τόνισε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών με παρέμβασή του στο συμβούλιο Ecofin.

Ειδικότερα, ο Κυριακος Πιερρακάκης σημείωσε ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα». Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα: «Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου».

«Ταυτόχρονα, αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Οφείλουμε, λοιπόν, να λάβουμε όλα αυτά κατά νου. Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ευρύτερες μεταβατικές περιόδους στην εφαρμογή των μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς να διαταραχθεί η αγορά», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Η καπνιστική κουλτούρα παραμένει ισχυρή στην Ελλάδα, αλλά η διάθεση για διακοπή αυξάνεται

Τη δυσάρεστη πρωτιά με την μεγαλύτερη κατανάλωση τσιγάρων κατά κεφαλήν στη Δυτική Ευρώπη και την τρίτη σε ποσοστό ημερήσιων καπνιστών στον ΟΟΣΑ (27,3%) κατέχει η χώρα μας, με τον μέσο Έλληνα να καπνίζει διπλάσια τσιγάρα από έναν Γερμανό ή Γάλλο και πενταπλάσια από έναν Νορβηγό. Αυτό επισήμανε ο Θωμάς Ζέγκος, MD, MSc, PhD, επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, στην τοποθέτησή του στο φετινό διήμερο συνέδριο-έκθεση PHARMA point 2025, που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή θα επηρεάσει τη φαρμακευτική φροντίδα και κεντρικό θέμα ήταν: «25 χρόνια PHARMA point: Με τη Sophia του χθες... οραματιζόμαστε το μέλλον».

Σημειώνοντας ότι τα νέα δεδομένα δείχνουν «φως στο τούνελ», ο κ. Ζέγκος εξήγησε ότι η διάδοση του καπνίσματος μειώνεται κατά 28% και η πρόθεση διακοπής αυξάνεται ραγδαία, κυρίως στους νέους, με πάνω από 40% να δηλώνουν έτοιμοι να σταματήσουν. Και πλέον, όπως τόνισε, το ερώτημα δεν είναι πια «αν», αλλά «πώς».

Το κάπνισμα σκοτώνει... κυριολεκτικά

 Όπως επισήμανε στην τοποθέτησή του, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του καπνίσματος, με τα 5 εκατ. από άμεση χρήση και 600.000 από παθητικό κάπνισμα. «Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, οι θάνατοι αυτοί μπορεί να ξεπεράσουν τα 8 εκατ. μέχρι το 2030», επισήμανε με προβληματισμό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλοί προσπαθούν να διακόψουν μόνοι τους, όμως η εμπειρία δείχνει πως ακόμη και περιορισμένη χρήση -πχ 5 τσιγάρα για τρεις ημέρες- δεν είναι αρκετή. «Η επιστημονικά υποστηριζόμενη θεραπεία είναι αυτή που αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες επιτυχίας», τόνισε.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
 |
ΤΣΙΓΑΡΑ
 |
ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
