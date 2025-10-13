Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας

Πλάνα από τον γάμος της Εβίνας Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου / Instagram

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γεράσιμου Γιακουμάτου, Εβίνας και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου.

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι στέλεχος της ΝΔ, και εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό Χαρδαλιά. Ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Λαμπερός γάμος για την Εβίνα Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο / Instagram

Το ζευγάρι, που έχει ήδη ένα παιδάκι, αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας παρουσία συγγενών και καλών φίλων. Τόσο ο γάμος, όσο κι η δεξίωση που ακολούθησε έγιναν στο «Politia Tennis Club».

Στο πλευρό του πρωθυπουργού ήταν φυσικά η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.

Στον γάμο παραβρέθηκαν ακόμη πολλά στελέχη της κυβέρνησης, της ΝΔ και βουλευτές. Ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και οι Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Τάσος Γαϊτάνης. Παρόντες και οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Χρήστος Ζωγράφος και Κύρα Κάπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νυφικό που φόρεσε η νύφη είναι σχέδιο της αδερφής της, Ζωής Γιακουμάτου.