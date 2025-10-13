Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας

Εικόνες από το μυστήριο αλλά και τη δεξίωση που ακολούθησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 11:19 Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
13.10.25 , 11:03 Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
13.10.25 , 10:58 Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
13.10.25 , 10:53 Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη
13.10.25 , 10:52 Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη
13.10.25 , 10:48 Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
13.10.25 , 10:45 Jeep Compass PHEV τετρακίνητο: Τώρα με όφελος 10.000 ευρώ
13.10.25 , 10:30 Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
13.10.25 , 10:06 Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
13.10.25 , 10:02 Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
13.10.25 , 10:00 Κέντρικ Ναν: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
13.10.25 , 09:38 Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
13.10.25 , 09:35 Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
13.10.25 , 09:33 Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
13.10.25 , 09:20 Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Άννα Κυριακού: Πέθανε η θεία «Μπεμπέκα» από τις Τρεις Χάριτες
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Μητσοτάκης: Κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γ. Γιακουμάτου, Εβίνας
Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Τρεις σοβαροί λόγοι για να αποφύγεις τον πρωινό καφέ με άδειο στομάχι
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πλάνα από τον γάμος της Εβίνας Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου / Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε κουμπάρος στον γάμο της κόρης του Γεράσιμου Γιακουμάτου, Εβίνας και του Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι στέλεχος της ΝΔ, και εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό Χαρδαλιά. Ο εκλεκτός της καρδιάς της, Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μητσοτάκης: Η Άμυνα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει και τα κράτη του Νότου

Παντρεύτηκε η Εβίνα Γιακουμάτου με τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο

Λαμπερός γάμος για την Εβίνα Γιακουμάτου και τον Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο / Instagram 

Το ζευγάρι, που έχει ήδη ένα παιδάκι, αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας παρουσία συγγενών και καλών φίλων. Τόσο ο γάμος, όσο κι η δεξίωση που ακολούθησε έγιναν στο «Politia Tennis Club». 

Στο πλευρό του πρωθυπουργού ήταν φυσικά η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών - Η περιουσία τους

Στον γάμο παραβρέθηκαν ακόμη πολλά στελέχη της κυβέρνησης, της ΝΔ και βουλευτές. Ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και οι Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Τάσος Γαϊτάνης. Παρόντες και οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Χρήστος Ζωγράφος και Κύρα Κάπη.

Κουμπάρος έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νυφικό που φόρεσε η νύφη είναι σχέδιο της αδερφής της, Ζωής Γιακουμάτου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΕΒΙΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
 |
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top