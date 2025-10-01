Μητσοτάκης: Η Άμυνα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει και τα κράτη του Νότου

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, τόνισε ότι δεν αρκεί να θωρακιστούν μόνο τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά πρέπει να προστατευθούν και τα νότια σύνορά της, τα οποία επίσης δέχονται απειλές.

«Oποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Πρέπει, προφανώς, να καλύπτονται τα νοτιοανατολικά, αλλά και τα νότια σύνορα, ώστε η Ευρώπη να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

«Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πια ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας όπως πχ η αντιπυραυλική προστασία ή όπως το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, ένα από τα σχέδια, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα» ανέφερε επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Σύνοδος στη «σκιά» των ρωσικών drones – Διαμάχη για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στην Ευρωπαϊκή Άμυνα

Η Σύνοδος Κορυφής γίνεται στη σκιά των πρόσφατων επιδρομών από ρωσικά drones στην Κοπεγχάγη με την πόλη να θυμίζει φρούριο.

Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η στήριξη της Ουκρανίας και η ευρωπαϊκή άμυνα. Ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στο «χτίσιμό» της; «Η Κομισιόν» λέει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Τα κράτη-μέλη», λένε Γερμανοί και Γάλλοι.

