Μητσοτάκης στη Γ.Σ. του ΟΗΕ: Η Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli

«Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Τουρκία «να ανακαλέσει το casus belli», μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Το «c' est la vie» του Μητσοτάκη και το μήνυμα που έστειλε στον Ερντογάν

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου», προσθέτοντας ότι «είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».  

Νετανιάχου: Ηγέτες που με καταδικάζουν δημόσια, με ευχαριστούν ιδιωτικά!

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία».

Επίσης αναφέρθηκε και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως «η πρότασή μας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν».

Μητσοτάκης: «Το βιβλίο που μου έδωσε η Μαρέβα και μου άνοιξε τα μάτια»

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ 

Προηγουμένως ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτέρες

Σφοδρή σύγκρουση του Ισραήλ με τον ΓΓ του ΟΗΕ Στο Συμβούλιο Ασφαλείας  

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

