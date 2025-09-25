Το «c' est la vie» του Μητσοτάκη και το μήνυμα που έστειλε στον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της «Wall Street Journal», Emma Tucker, στο περιθώριο των εργασιών της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την τουριστική «άνθηση», τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τις προκλήσεις της στέγασης, αλλά και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.

O Έλληνας πρωθυπουργός φρόντισε να στείλει μήνυμα αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας και μηδενικής υποχωρητικότητας σε ό,τι αφορά στα εθνικά δίκαια της Ελλάδας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δε σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ταυτοχρόνως, απαντώντας στις επίμονες προσπάθειες της Τουρκίας να νομιμοποιήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις αντιδράσεις της για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης με τη συμμετοχή της αμερικανικής Chevron, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι:

«Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Αναφερόμενος δε στην ακύρωση της συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη σημείωσε πως δεν είναι στις προθέσεις της Ελλάδας να κλείσει του διαύλους επικοινωνίας.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών», είπε.

Ενδεχομένως η επόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη να αποτελέσει ένα νέο «παράθυρο» για το ακυρωθέν ραντεβού, αλλά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Τούρκου προέδρου.

Μητσοτάκης: «36 εκατ. επισκέπτες φέτος στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ»

Η Tucker αναφερόμενη στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, ανέφερε ότι «σχεδόν όλοι όσοι γνωρίζω πήγαν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι». Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε, τονίζοντας πως η Ελλάδα θα δεχθεί 36 εκατ. επισκέπτες φέτος και πάνω από 100 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ: «Ο τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος τομέας στην Ελλάδα. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι ο μεγαλύτερος τομέας». Επισήμανε ωστόσο ότι η πρόκληση είναι η βιωσιμότητα, η αναβάθμιση του προϊόντος και η διεύρυνση της σεζόν: «Δεν θέλουμε η τουριστική σεζόν να διαρκεί μόνο τρεις μήνες... Ο Οκτώβριος είναι ήδη μήνας με πολύ καλές επιδόσεις».

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα επέστρεψε»

Αναφερόμενη στην πορεία από την κρίση, η Tucker ρώτησε: «Η Ελλάδα επέστρεψε;». Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «Σίγουρα επέστρεψε». Υπενθύμισε ότι πριν από δέκα χρόνια τα ελληνικά ομόλογα είχαν επιτόκιο 9,5%, ενώ σήμερα «η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία». Τόνισε ότι η χώρα παράγει πρωτογενή και δημοσιονομικά πλεονάσματα, κάτι που επιτρέπει μειώσεις φόρων και στήριξη της μεσαίας τάξης: «Δημιουργούμε έναν ενάρετο κύκλο όπου η ανάπτυξη αποφέρει περισσότερα έσοδα... και επενδύουμε στις δημόσιες υπηρεσίες μας».

Μητσοτάκης: «Δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις, αλλά αναγκαίες»

Παραδέχθηκε όμως ότι οι μεταρρυθμίσεις ήταν δύσκολες. «Είναι πάντα δύσκολο να εξηγήσεις στους πολίτες ότι πρέπει να δημιουργήσεις πλεόνασμα επειδή πρέπει να μειώσουμε το χρέος μας. Αλλά το κάναμε με τον ταχύτερο ρυθμό στον ΟΟΣΑ».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα κονδύλια της ΕΕ και την εξάρτηση από τον τουρισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το πρόγραμμα NextGenerationEU λήγει το 2026 αλλά «δεν θα υπάρξει ξαφνική διακοπή των κονδυλίων». Στόχος είναι η αξιοποίηση νέων ταμείων για κλιματική αλλαγή και κοινωνική αλληλεγγύη.

Μητσοτάκης: «Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό και μηδενίσαμε τη φορολογία για τους νέους κάτω των 25»

Παράλληλα, ανέδειξε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. «Ήταν 650 ευρώ όταν ανέλαβα, τώρα είναι 880 ευρώ», ενώ αναφέρθηκε σε φοροελαφρύνσεις για τους νέους τονίζοντας «όλοι οι Έλληνες κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος» ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι «επενδυτική, όχι καταναλωτική». Υπογράμμισε ότι σε πέντε χρόνια η Ελλάδα προσέλκυσε 30 δισεκ. από ξένες επενδύσεις, περισσότερες από ό,τι σε όλη την προηγούμενη 20ετία. Ειδική μνεία έγινε στον τεχνολογικό τομέα: «Για πρώτη φορά βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους να επιστρέφουν στην Ελλάδα από ό,τι Έλληνες να φεύγουν».

Αν και αναγνώρισε προβλήματα γραφειοκρατίας, υπενθύμισε τις βελτιώσεις μέσω ψηφιοποίησης: «Έχουμε πετύχει σημαντικές βελτιώσεις... και η Ευρώπη μας αναγνωρίζει ως παράδειγμα». Τόνισε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνητική λειτουργία, με ειδική επιτροπή που συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες.

Μητσοτάκης: «Το στεγαστικό το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε»

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το στεγαστικό ως «μάλλον το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή». Ανέφερε μέτρα όπως επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο και φοροελαφρύνσεις για νέους, αλλά και κίνητρα ανακαίνισης ακινήτων και περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων: «Το ‘πρόβλημα Airbnb θα αντιμετωπιστεί με πιο ουσιαστικό τρόπο».

Η Tucker έθεσε το θέμα της ανόδου της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Ο Μητσοτάκης υπενθύμισε την εμπειρία του 2015: «Η Ελλάδα πειραματίστηκε με τον λαϊκισμό... και πληρώσαμε πολύ βαρύ τίμημα». Υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσεις είναι να ακούς τους πολίτες: «Αν ένας νέος μου λέει "ζω ακόμα με τους γονείς μου επειδή δεν μπορώ να βρω σπίτι", πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα».

Αναφορικά με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ότι «Έχουμε μια άψογη σχέση στρατηγική εταιρική σχέση, διακομματική». Υπογράμμισε την ενεργειακή συνεργασία, αναφερόμενος στις επενδύσεις Chevron και ExxonMobil.

Όσον αφορά στην Κίνα, παραδέχθηκε ότι η συμφωνία για το λιμάνι του Πειραιά έγινε στην κρίση, αλλά σήμερα «ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με ΗΠΑ και Ευρώπη στους στρατηγικούς τομείς». Τόνισε τη σημασία της Ινδίας: «Είμαστε η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης... και αυτό είναι τεράστια ευκαιρία».

Απαντώντας σε ερώτηση κοινού για την έκθεση Ντράγκι, σημείωσε: «Θα έλεγα σχεδόν να επαναφέρουμε το καθεστώς του επείγοντος που υπήρχε επί COVID». Στήριξε την ιδέα κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για την άμυνα, αλλά και την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επέκρινε την αντιπαλότητα Γάλλων και Γερμανών για το ευρωπαϊκό μαχητικό επόμενης γενιάς: «Συγγνώμη που είμαι τόσο ευθύς, αλλά πρέπει να συνεννοηθείτε».