Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ακυρώνεται, όπως όλα δείχνουν, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υορκη.

Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, δε φαίνεται εφικτό να βρεθεί μια εναλλακτική ημερομηνία σήμερα, Τετάρτη, με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών, μετά την αιφνιδιαστική αναβολή που ζήτησε η Τουρκία, χθες, πέντε μόλις ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού.

Ακυρώνεται όπως φαίνεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Eurokinissi

«Είναι πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση με βάση το δικό μας πρόγραμμα που είναι εξαιρετικά βαρύ, αλλά και αν δε γίνει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς επιδιώκουμε τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε από τη Νέα Υόρκη η κυβερνητική πηγή.

Τι υποστήριξε ο Ερντογάν μέσω της Milliyet

Αργά το βράδυ της Τρίτης, μέσω δημοσιεύματος της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η Άγκυρα διαμήνυε ότι η Ελλάδα παραβίασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε πρόωρα την ημέρα και την ώρα της συνάντησης, κάτι, που, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ενόχλησε την Τουρκία και γι’ αυτό ζήτησε την αναβολή της.

Η Αθήνα από την πλευρά της, μέσω της ίδιας ανώτατης κυβερνητικής πηγής, απαντώντας στο δημοσίευμα, αντέτεινε πως το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο.

Η Τουρκία ζήτησε την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν πέντε ώρες πριν από το προγραμματισμένο τετ α τετ - Eurokinissi

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε και συνέχισε:

«Θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Η Τουρκία φέρεται να ενοχλήθηκε γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε τη συνάντηση των δύο ηγετών - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται μήπως οι δύο άνδρες συναντηθούν την 1η Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

Το παρασκήνιο του αιτήματος της Τουρκίας για αναβολή

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τις 16:00 της Τρίτης έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές πως η προγραμματισμένη για τις 21:00 συνάντηση των δύο ηγετών αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του Τούρκου προέδρου.

Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπό τον Τραμπ λόγω του ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες.

Αρχικά, η Αθήνα δέχθηκε ως δικαιολογημένη την ανακοίνωση, από την πλευρά της Τουρκίας για αναβολή της συνάντησης των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν, λόγω της μίνι διάσκεψης που θα οργάνωνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στο Παλαιστινιακό.

Η διάσκεψη είχε οριστεί για τις 13:30 (ώρα Νέας Υόρκης), και η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη για τις 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδας). Η Αθήνα θεώρησε πως η Άγκυρα ζητούσε ξεκάθαρα αναβολή κι όχι ακύρωση της συνάντησης.

Έτσι, το γραφείο του πρωθυπουργού ήταν μέχρι αργά χθες το βράδυ σε επικοινωνία με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου για να βρεθεί νέος χρόνος συνάντησης.

Όμως η διάσκεψη υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιάμιση ώρας, και στο ενδιάμεσο ο κ. Ερντογάν είχε συναντήσεις με άλλους ξένους ηγέτες. Το βράδυ ήρθε και το δημοσίευμα της Milliyet κι έτσι έγινε σαφές πως η συνάντηση όδευε προς ματαίωση.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη και Ερντογάν

Το πρόγραμμα και των δύο ηγετών σήμερα είναι βαρύ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη στις 18:00 το απόγευμα (ώρα Αμερικής), προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους, στις 13:00 συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στις 14:00 ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Στις 15:30 έχει προγραμματίσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong και στις 16:30 συνάντηση με Τούρκους δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει στις 18:00 για την Ουάσινγκτον.

Απαιτητικό είναι και το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος στις 08:15 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10:30 έχει προγραμματίσει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal και στις 12:30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα και στις 15:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Τέλος, στις 20:30 έχει προγραμματιστεί ομιλία του στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.