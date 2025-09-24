Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

«Το ραντεβού ήταν συμφωνημένο», λέει η Αθήνα - Τι υποστηρίζει η Τουρκία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 10:48 Χάρης Λεμπιδάκης: «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα…»
24.09.25 , 10:33 Τραγικός θάνατος για 20χρονο ναυτικό - Σφηνώθηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου
24.09.25 , 10:30 Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι
24.09.25 , 10:28 Πάνος Ρούτσι: Εξαντλημένος συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας
24.09.25 , 10:27 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 10:09 Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
24.09.25 , 10:05 Ξέσπασε παίκτης του Ολυμπιακού στο μεγάλο ντέρμπι
24.09.25 , 09:58 Γιώργος Παράσχος: Συγκινούν όσα είπε για τη μάχη του με τον καρκίνο
24.09.25 , 09:55 Dua Lipa: Πήρε θέση υπέρ της Παλαιστίνης - Απέλυσε τον μάνατζέρ της
24.09.25 , 09:51 Εκτός λειτουργίας ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»
24.09.25 , 09:45 Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη
24.09.25 , 09:36 Skoda Enyaq: Οι πέντε λόγοι για να επιλέξεις το νέο μοντέλο
24.09.25 , 09:27 Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»
24.09.25 , 09:23 «Κλείδωσε» η κακοκαιρία: «Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας»
24.09.25 , 09:15 Δημήτρης Σταρόβας: «Ορισμένοι από εσάς ή είστε ηλίθιοι, ή είστε... ηλίθιοι»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Πειραιάς: Nεκρός 20χρονος ναυτικός - Πιάστηκε σε πόρτα γκαράζ πλοίου
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
«Κλείδωσε» η κακοκαιρία: «Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας»
Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
Δημήτρης Σταρόβας: «Ορισμένοι από εσάς ή είστε ηλίθιοι, ή είστε... ηλίθιοι»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακυρώνεται, όπως όλα δείχνουν, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υορκη. 

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή, δε φαίνεται εφικτό να βρεθεί μια εναλλακτική ημερομηνία σήμερα, Τετάρτη, με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών, μετά την αιφνιδιαστική αναβολή που ζήτησε η Τουρκία, χθες, πέντε μόλις ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού. 

Ακυρώνεται όπως φαίνεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Eurokinissi

Ακυρώνεται όπως φαίνεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Eurokinissi

«Είναι πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση με βάση το δικό μας πρόγραμμα που είναι εξαιρετικά βαρύ, αλλά και αν δε γίνει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς επιδιώκουμε τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε από τη Νέα Υόρκη η κυβερνητική πηγή.

Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι υποστήριξε ο Ερντογάν μέσω της Milliyet

Αργά το βράδυ της Τρίτης, μέσω δημοσιεύματος της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η Άγκυρα διαμήνυε ότι η Ελλάδα παραβίασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε πρόωρα την ημέρα και την ώρα της συνάντησης, κάτι, που, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ενόχλησε την Τουρκία και γι’ αυτό ζήτησε την αναβολή της. 

Η Αθήνα από την πλευρά της, μέσω της ίδιας ανώτατης κυβερνητικής πηγής, απαντώντας στο δημοσίευμα, αντέτεινε πως το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο. 

Η Τουρκία ζήτησε την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν πέντε ώρες πριν από το προγραμματισμένο τετ α τετ - Eurokinissi

Η Τουρκία ζήτησε την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν πέντε ώρες πριν από το προγραμματισμένο τετ α τετ - Eurokinissi

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ανέφερε και συνέχισε:

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο

«Θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Η Τουρκία φέρεται να ενοχλήθηκε γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε τη συνάντηση των δύο ηγετών - Eurokinissi

Η Τουρκία φέρεται να ενοχλήθηκε γιατί η Αθήνα ανακοίνωσε τη συνάντηση των δύο ηγετών - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται μήπως οι δύο άνδρες συναντηθούν την 1η Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη. 

Το παρασκήνιο του αιτήματος της Τουρκίας για αναβολή

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τις 16:00 της Τρίτης έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές πως η προγραμματισμένη για τις 21:00 συνάντηση των δύο ηγετών αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του Τούρκου προέδρου.  

Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης

Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπό τον Τραμπ λόγω του ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες.

Αρχικά, η Αθήνα δέχθηκε ως δικαιολογημένη την ανακοίνωση, από την πλευρά της Τουρκίας για αναβολή της συνάντησης των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν, λόγω της μίνι διάσκεψης που θα οργάνωνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στο Παλαιστινιακό.

Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η διάσκεψη είχε οριστεί για τις 13:30 (ώρα Νέας Υόρκης), και η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη για τις 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδας). Η Αθήνα θεώρησε πως η Άγκυρα ζητούσε ξεκάθαρα αναβολή κι όχι ακύρωση της συνάντησης. 

Έτσι, το γραφείο του πρωθυπουργού ήταν μέχρι αργά χθες το βράδυ σε επικοινωνία με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου για να βρεθεί νέος χρόνος συνάντησης.

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Χάγη: Τι συζήτησαν

Όμως η διάσκεψη υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιάμιση ώρας, και στο ενδιάμεσο ο κ. Ερντογάν είχε συναντήσεις με άλλους ξένους ηγέτες. Το βράδυ ήρθε και το δημοσίευμα της  Milliyet κι έτσι έγινε σαφές πως η συνάντηση όδευε προς ματαίωση. 

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη και Ερντογάν

Το πρόγραμμα και των δύο ηγετών σήμερα είναι βαρύ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη στις 18:00 το απόγευμα (ώρα Αμερικής), προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους, στις 13:00 συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στις 14:00 ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Στις 15:30 έχει προγραμματίσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong και στις 16:30 συνάντηση με Τούρκους δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει στις 18:00 για την Ουάσινγκτον.

Απαιτητικό είναι και το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος στις 08:15 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10:30 έχει προγραμματίσει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal και στις 12:30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα και στις 15:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Τέλος, στις 20:30 έχει προγραμματιστεί ομιλία του στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top