Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης

Τι δείχνει ότι ετοιμάζει η Άγκυρα η συνάντηση Καλίν – Χαφτάρ στη Βεγγάζη

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα που αποδεικνύει ότι εντείνεται το φλερτ της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Βεγγάζης της Λιβύης και πρώην σύμμαχό μας.

Toυρκικές Μηχανότρατες Ψαρεύουν Δίπλα Στο Αγαθονήσι!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε τον επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών του στη Λιβύη, την οποία προσπαθεί να μετατρέψει σε προτεκτοράτο του. Παράλληλα, υποσχέθηκε στο λαό του ότι ο αιώνας που διανύουμε θα είναι ο «αιώνας της Τουρκίας». 

Φθινόπωρο και… βλέπουμε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω Λιβύης

Περιτριγυρισμένος από... γενίτσαρους, ο Ερντογάν υπόσχεται τον αιώνα της Τουρκίας, σε εκδήλωση για τη μάχη του Ματζικέρτ.

Το σόου Ερντογάν με τους γενίτσαρους για τον αιώνα της Τουρκίας

Το «σόου» Ερντογάν με τους γενίτσαρους για τον «αιώνα της Τουρκίας»  

Οι Τούρκοι προσεγγίζουν επίμονα και σταθερά τη Λιβύη. 

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Καλίν, συναντήθηκε στη Βεγγάζη με τον πρώην φίλο μας (που τον… ξεχάσαμε) στρατάρχη Χάφταρ

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη στο Star για το σχέδιο της Τουρκίας να γίνει η Λιβύη προτεκτοράτο της

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη στο Star για το σχέδιο της Τουρκίας να γίνει η Λιβύη προτεκτοράτο της  

To Βloomberg διαρρέει ότι «ψήνεται» ενεργειακή συνεργασία. Έρευνες για υδρογονάνθρακες δηλαδή, που θα φτάνουν μέχρι και νότια της Κρήτης. 

Λιβύη: Κατά της Ελλάδας και ο Χάφταρ για τις έρευνες νότια της Κρήτης

Μάλιστα έγινε και συνάντηση Λίβυων και Τούρκων αξιωματικών στην τουρκική κορβέτα Kınalıada που βρίσκεται σε λιβυκά νερά. 

Η Τουρκία θέλει να κάνει τη Λιβύη προτεκτοράτο της 

Οι Τούρκοι πλέον θέλουν μια ενιαία Λιβύη, με έναν στρατό. Και όχι μια διχασμένη χώρα που η μια πλευρά, η Τρίπολη, θα είναι «δικιά» τους και η Βεγγάζη «δικιά μας»,  διότι ποντάρουν στο ότι η Βουλή της χώρας που εδρεύει στη Βεγγάζη θα επικυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.  Απώτερος στόχος τους να γίνει η Λιβύη προτεκτοράτο τους. 

