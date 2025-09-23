Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

O αιφνιδιασμός στη Νέα Υόρκη και ο κίνδυνος για τα «ήρεμα νερά»

23.09.25 , 21:56 Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκπληξη προκάλεσε η είδηση ότι αναβάλλεται η συνάντηση του Έλλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία είχε προγραμματιστεί  στο Σπίτι της Τουρκίας, για τις 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του  Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης.  

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

 Αμέσως μετά, ο Ερντογάν θα περνούσε στο κτίριο του ΟΗΕ, για να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και  στη συνάντηση με τους Άραβες ηγέτες, όπου θα καταθέσει πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. 

Όπως ανέφερε ο Δ. Σουλτογιάννης υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. «Εδώ και κάποιες ημέρες, δύο μέρες, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι γνωρίζαμε για αυτή τη συνάντηση του κύριου Τραμπ, στην οποία θα συμπεριλάμβανε και τον κύριο Ερντογάν. Αντικειμενικά, ο χρόνος ήταν μεν πιεσμένος, αλλά φαίνεται πως έπιασε εξαπίνης την ελληνική πλευρά, την οπο΄λια αιφνιδίασε αυτή η αναβολή της συνάντησης».

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στις 25/9 στον Λευκό Οίκο

Όσον αφορά το παρασκήνιο, πρόσθεσε ότι «αναζητείται μία ώρα για τις επόμενες ημέρες, για να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, γεγονός που όμως φαίνεται δύσκολο, γιατί και το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη αλλά και το πρόγραμμα κυρίως του κυρίου Ερντογάν είναι πιεσμένο. Και πρέπει να βρεθεί ένα παράθυρο, διότι αν δε βρεθεί, βλέπω πως τα ήρεμα νερά για τα οποία γίνεται λόγος εδώ και καιρό, μάλλον θα ταραχθούν».

Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
 

Στην Αθήνα πάντως αν και διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν «απολύτως δικαιολογημένη» την αναβολή της συνάντησης, δεν είναι λίγοι όσοι σκέπτονται ότι ενδεχομένως αυτή να σχετίζεται με το περιεχόμενο της ομιλίας Ερντογάν στη Γ.Σ του ΟΗΕ ακριβώς πριν την συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει ανάλογα με το αν θα εξαντληθούν τελικά τα περιθώρια για μια νέα συνάντηση ή όχι.      

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο 


 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
