Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, μεταναστευτικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου της 89ης ΔΕΘ, χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις του «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στη μεταπολίτευση».

Ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την οικονομία, το δημογραφικό, την ακρίβεια, αλλά και κρίσιμα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα, ξεκαθαρίζοντας ότι «θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

Ο 13ος μισθός και η φορολογική μεταρρύθμιση

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης».

Όπως εξήγησε, το κόστος του 13ου μισθού θα ανερχόταν σε 1,3 με 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει τα 1,7 δισ. διαθέσιμων πόρων σε γενναία φορολογική ελάφρυνση. «Ήρθε τώρα η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά.

Το «αγκάθι» της ακρίβειας

Για το ζήτημα της ακρίβειας, σημείωσε πως αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, με μέτρα για τις οικογένειες και την ενέργεια, ενώ ανέφερε ότι οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι και πως αν χρειαστεί θα υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε οι μειώσεις να περάσουν και στη λιανική.

«Θα πω ότι κατεξοχήν η προτεραιότητά μου αφορά αυτές τις οικογένειες. Αν αυτό δεν είναι στήριξη κατά της ακρίβειας, τότε τι είναι; Ο συσσωρευμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από ό,τι στην Ευρώπη. Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Η συζήτηση για την ακρίβεια είναι επίκαιρη και το επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών μας. Να πω για την ενέργεια. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Φέτος η τιμή χονδρικής πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Καθώς θα μπαίνουν περισσότερες ΑΠΕ, οι τιμές θα μειώνονται. Έχω απαίτηση να περνάνε αυτές οι μειώσεις και στη λιανική. Το Σεπτέμβριο είχαμε καλές ενδείξεις. Αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Μη νομίζουμε ότι μπορούμε ως δια μαγίας να επιβάλλουμε τιμές. Όταν έχουμε αυξημένο τουρισμό, θα αυξηθούν για κάποιο διάστημα οι τιμές. Τρόποι ελέγχου της αγοράς υπάρχουν».

Στήριξη οικογενειών και νέων εργαζομένων

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι φοροελαφρύνσεις θα φανούν από τον πρώτο μισθό του νέου έτους. Έκανε λόγο για «ριζοσπαστικά μέτρα» υπέρ των νέων, με μηδενικό φόρο εισοδήματος, ενώ τόνισε ότι όλη η μεταρρύθμιση στοχεύει στη στήριξη οικογενειών με παιδιά.

Σε ερώτηση για το δημογραφικό και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε:

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του επομένου έτους».

Για τους νέους, σημείωσε: «Το να πεις μηδέν φόρο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας».

Φωτογραφία Eurokinissi (Ραφαήλ Γεωργιάδης)

ΟΠΕΚΕΠΕ και ανάληψη ευθύνης

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε «ακέραια την ευθύνη» για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να εξυγιάνει τον οργανισμό τα τελευταία έξι χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η λύση είναι ευθύνη της κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς, να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα αδικεί τα πραγματικά δεδομένα».

«Όμως, εμείς είμαστε η κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε» είπε. «Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που την κυβερνούμε», σημείωσε.

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει την αποτυχία του επιτελικού κράτους είπε: «Εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης εκτός του επιτελικού κράτους. Διότι οτιδήποτε άλλο, εμένα με παραπέμπει σε συνθήκες που από πλευράς χρηστής διοίκησης δεν μπορώ να τις αποδεχτώ».

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο πρωθυπουργός το χαρακτήρισε «σημαντικό» κυρίως για τη Λευκωσία. Επισήμανε ότι η Κύπρος πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι το στηρίζει, ενώ ανέφερε και τις διασυνδέσεις με Κρήτη, Δωδεκάνησα και Αίγυπτο.

Χαρακτήρισε το έργο «σημαντικό για τη Λευκωσία» και επισήμανε: «Η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη, γι’ αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική».

Τόνισε ακόμα πως η Ελλάδα θέλει το έργο να προχωρήσει, αλλά «προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει».

Παραβατικότητα και οργανωμένο έγκλημα

Απαντώντας για την ασφάλεια, έκανε λόγο για καθημερινή μάχη κατά της παραβατικότητας και αναφέρθηκε στις επιτυχίες της αστυνομίας. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω και επιμένει στην εφαρμογή της νομιμότητας.

«Τη μάχη αυτή την κερδίζουμε κάθε μέρα». Μίλησε για επιτυχίες του «ελληνικού FBI» και για πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

«Δεν υπάρχει σήμερα ενεργή κατάληψη σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή», πρόσθεσε, θέλοντας να δείξει τα αποτελέσματα της πολιτικής «νομιμότητα παντού».

Τι είπε για το μεταναστευτικό - Η ερώτηση του Star

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι από το 2019 η Ελλάδα έχει ακολουθήσει αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, που έχει πλέον υιοθετηθεί από την ΕΕ. Τόνισε ότι θα επιμείνει στη «νόμιμη και οργανωμένη μετανάστευση», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων.

Σε ερώτηση από το STAR και τον Γιώργο Ευγενίδη για το μεταναστευτικό και τα αιτήματα ασύλου, ο Κ. Μητσοτάκης απάντησε:

«Από την κρίση του Έβρου, είχα πει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, με βάση την προστασία των συνόρων μας. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να περιορίσω την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Τα μέτρα για τον περιορισμό των αφίξεων από τη Λιβύη απέδωσαν. Θέλουμε εμείς να καθορίζουμε ποιος θα έρθει στην πατρίδα μας και όχι οι διακινητές.

Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε βίζες για φοιτητές, για την τεχνολογία, για τον αγροτικό τομέα. Δρομολογούμε τις διαδικασίες. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα επεκτείνουμε το μέτρο για τις αιτήσεις ασύλου».

Ελληνοτουρκικά

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε: «Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο».

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας» τόνισε. «Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα. Θα εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κύριο Ερντογάν να έχω ανοιχτούς διαύλους, να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του ως προς τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι όσο υπάρχει το casus belli δεν θα συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα Safe.

Δημογραφικό και στεγαστική κρίση

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το δημογραφικό «τεράστιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα» και παρουσίασε τις δράσεις της κυβέρνησης, όπως το επίδομα γέννας, τα vouchers και τις φοροελαφρύνσεις. Για το στεγαστικό πρόβλημα μίλησε για προγράμματα άνω των 6 δισ. ευρώ και περιορισμό στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για το στεγαστικό επισήμανε: «Παρουσιάσαμε συγκροτημένο πρόγραμμα που ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ», με δράσεις όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου» και την επιδότηση ενοικίου για νέους.

Παιδεία και πανελλαδικές

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι προχωρά η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με αυστηρά κριτήρια, κάνοντας λόγο για «μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό πρόσημο», τονίζοντας ότι έχουν «ταυτοτικό χαρακτήρα» για τη ΝΔ και ότι η διαδικασία προχωρά με αυστηρά κριτήρια.

Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει συζήτηση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά για αναβάθμιση του Λυκείου.

«Δε συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλουμε το Λύκειο να αναδειχθεί ως αυτόνομος εκπαιδευτικός πόλος».