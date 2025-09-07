Τι αλλάζει στη φορολογία για νέους και οικογένειες με παιδιά - Παραδείγματα

Τι ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης για συνταξιούχους και φορολογία σε χωριά

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ / Βίντεο Open
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ανακοίνωσε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τη σημαντικότερη παρέμβαση στη φορολογία εισοδήματος από τη Μεταπολίτευση», συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης - ΔΕΘ: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα

Πρακτικά, πρόκειται για ένα πακέτο φορολογικών αλλαγών που αφορά περίπου 4.000.000 πολίτες. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μείωση δύο μονάδων σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, εκτός του εισαγωγικού, με ταυτόχρονη αύξηση της έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Παράλληλα, θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο για νέους εργαζόμενους από το 2027, μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ σε αγροτικές περιοχές, προβλέπεται έκπτωση 30% στον ΦΠΑ για τα ακριτικά νησιά, ενώ καταργείται σταδιακά η «προσωπική διαφορά» που αφορά περίπου μισό εκατομμύριο συνταξιούχους.

ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών

Τι αλλάζει με τη μείωση της φορολογίας - Παραδείγματα

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το επόμενο έτος μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές, πλην εισαγωγικού που παραμένει στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα 10.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ θα υποχωρούν ακόμη περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

  • από 22% μειώνεται στο 18% με ένα παιδί
  • στο 16% με δύο παιδιά
  • στο 9% για τρίτεκνους
  • μηδενίζεται για τους πολύτεκνους

Το ετήσιο όφελος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ εκτιμάται ανά περίπτωση σε:

  • 400 ευρώ για ένα παιδί
  • 600 ευρώ για οικογένειες με 2 παιδιά
  • στα 1.300 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά
  • στα 1.680 ευρώ για οικογένειες με 4 παιδιά

Αντίστοιχα, για εισόδημα 30.000 ευρώ:

Το ετήσιο όφελος:

  • χωρίς παιδιά 400 ευρώ
  • με 1 παιδί 800 ευρώ
  • με 2 παιδιά 1.200 ευρώ
  • με 3 παιδιά 2.100 ευρώ
  • με 4 παιδιά 4.100 ευρώ

Για εισόδημα 40.000-60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Ακόμη θεσπίζεται συντελεστής 25%, από 35% που ισχύει σήμερα, για εισοδήματα από ενοίκια, από 12.000 έως 24.000 ευρώ, (για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 15%) ενώ ο πρωθυπουργός δήλωσε ανοικτός σε περαιτέρω μειώσεις φορολογίας ενοικίων εάν υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

Νέα φορολόγηση - Πίνακας

Σημειώνεται ότι: 

  • ο μηδενικός φόρος στους πολύτεκνους ισχύει μόνο για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. 
  • η περαιτέρω μείωση των συντελεστών λόγω παιδιών σταματάει στα εισοδήματα ως 30.000 ευρώ.

Έτσι, ένας φορολογούμενος με 2 παιδιά και εισόδημα π.χ. 40.000 ευρώ, θα έχει μεν όφελος από τη μείωση των συντελεστών στα προηγούμενα κλιμάκια, αλλά στο μέρος του εισοδήματος 30-40 χιλιάδες θα έχει την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση με έναν φορολογούμενο χωρίς παιδιά.

Τι αλλάζει για τους νέους έως 25 ετών

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22%, μέχρι τα 30 τους.

Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε η πρωτοβουλία για τους νέους διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Τι αλλάζει με τη φορολογία στα χωριά και τα ακριτικά νησιά

Παράλληλα, μειώνεται στο 50% από το 2026 και μηδενίζεται από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

Επίσης, είπε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Φορολογικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει για συνταξιούχους, ένοπλες δυνάμεις, μικρομεσαίες επιχειρησείς

Ακόμη ο πρωθυπουργός εξήγγειλε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Έτσι η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Ακόμη, για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά και καταργείται τελείως από το 2027.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται και σε ανάρτησή στο Χ, θα υπάρξει μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογουμένους, καθώς και μείωση 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκων, αλλά και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και για 2 έτη.

Η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα γίνει την Δευτέρα από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

 

