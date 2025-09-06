ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών

Πόσα χρήματα γλιτώνουν

STAR.GR
Οικονομια
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μηδενικό φόρο για όλους τους νέους που είναι έως 25 ετών κι έχουν κάποιο εισόδημα, επομένως κάνουν φορολογική δήλωση, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά; Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι με μειωμένο συντελεστή 9% αντί για 22% θα φορολογούνται οι νέοι 25-30 ετών.

Αναλυτικά θα έχουμε:

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ -και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Το όφελος της πρωτοβουλίας για τους νέους
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

