Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Οκτωβρίου
22.10.25 , 00:58 Ξυλοδαρμός 26χρονης αστυνομικού: «Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»
22.10.25 , 00:22 Χαλκίδα: Ξεκίνησε Η Δίκη Για Το Κύκλωμα Με Τους Εφοριακούς
22.10.25 , 00:11 Κρήτη: Τριπλή Προσπέραση Νεκροφόρας Πάνω Σε Διπλή Γραμμή
21.10.25 , 23:58 «Τα Φαντάσματα»: Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο;
21.10.25 , 23:40 Διονύσης Σαββόπουλος: Η συνταρακτική εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο
21.10.25 , 23:35 Φάρμα: Ποιος γαλάζιος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
21.10.25 , 23:01 Τρόμος Στο Πικέρμι: Στο Έλεος Των Ληστών Μια Μητέρα Με Δύο Παιδιά
21.10.25 , 23:00 Φάρμα: Γιατί ο Βασίλης έκανε 30 κάμψεις μπροστά σε όλους;
21.10.25 , 22:55 Φάρμα: Ποια ομάδα έδωσε ρεσιτάλ στόχου και πήρε την ασυλία;
21.10.25 , 22:49 Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του
21.10.25 , 22:44 Σαββόπουλος για τη σύζυγό του: «Αν εξόκειλα καμιά φορά, της το ομολόγησα»
21.10.25 , 22:35 Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του
21.10.25 , 22:25 Τροχαίο Στην Αμφιθέας: Συνελήφθη Αλλά Λίγο Μετά Αφέθηκε Ελεύθερη Η 60χρονη
21.10.25 , 22:25 Φάρμα: Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας αλλάζει τις ισορροπίες
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Ξυλοδαρμός 26χρονης αστυνομικού: «Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως.

Επίσκοπος Ιεραπόλεως, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Οκτωβρίου από τη χριστιανική εκκλησία.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Οκτωβρίου

Ο Όσιος Αβέρκιος έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα. Διετέλεσε επίσκοπος Ιεραπόλεως στη Φρυγία και κήρυξε τον θείο λόγο σε πολλές πόλεις της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Ονομάστηκε ισαπόστολος, διότι περιόδευσε και κήρυξε τη νέα θρησκεία, όπως και οι κορυφαίοι Απόστολοι του Χριστού.

Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 72 χρόνων.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αβέρκιος
  • Αβερκία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:38. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 58 λεπτά.

Σελήνη 0.8 ημέρας

 

Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό καθιερώθηκε το 1998, με πρωτοβουλία του καλιφορνέζου ακτιβιστή Μάικλ Σούγκαρμαν κι έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Οκτωβρίου. Με την πάροδο του χρόνου υιοθετήθηκε από τις παγκόσμιες οργανώσεις για τον τραυλισμό (ELSA, ISA, IFA).

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Τραυλισμό (International Stuttering Awareness Day) είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ενημέρωση των γονέων και των προσώπων που τραυλίζουν στις σύγχρονες απόψεις για τον τραυλισμό και τη θεραπεία του, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των παιδιάτρων, των θεραπευτών και των λοιπών επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κυρίως, το «άνοιγμα» της συζήτησης για ένα θέμα που πολλοί «αποφεύγουν».

Ο Τραυλισμός είναι μία από τις διαταραχές στη ροή και τη δομή του λόγου, με ψυχογενή αιτιολογία. Παρουσιάζεται ως διακοπή της χρονικής ροής του λόγου από ασυντόνιστες κινήσεις του μυικού συστήματος της αναπνοής, της παραγωγής της φωνής και της άρθρωσης του λόγου. Η διαταραχή αυτή μπορεί να συμβαίνει στην αρχή ή στο μέσο του λόγου, άλλοτε με επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων (π.χ. μημημημητέρα-κλονικός τραυλισμός) κι άλλοτε με επίμονο κόμπιασμα, με κόλλημα σε ένα φθόγγο (π.χ. μμμμητέρα-τονικός τραυλισμός), που για να το ξεπεράσει ο τραυλός κάνει προσπάθειες με όλη του τη δύναμη.

Υπολογίζεται ότι οι πάσχοντες από τραυλισμό ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top