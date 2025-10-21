Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της

Μάρω Λύτρα: Tι είχε πει για την επιστροφή της στον Καναδά, τον Οκτώβριο του 2023 στην εκπομπή "Πάμε Δανάη"

Για τρίτη φορά παντρεύτηκε η Μάρω Λύτρα, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

H τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story το 2004, δημοσιοποίησε μια φωτογραφία της με νυφικό στην αγκαλιά του συζύγου της, χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια για την ταυτότητα του αγαπημένου της ή το πότε και πού έλαβε χώρα ο γάμος τους.

Αυτός είναι ο τρίτος γάμος για την 54χρονη τραγουδίστρια, η οποία πήρε επίσημα διαζύγιο από τον δεύτερο σύζυγό της, τον επιχειρηματία Theo Pappas, τον Οκτώβριο του 2022.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στο Μόντρεαλ τον Ιούνιο του 2017 και ο γάμος τους κράτησε περίπου πέντε χρόνια. Πριν τον γάμο της με τον Theo Pappas, είχε προηγηθεί γάμος με τον μουσικό Αχιλλέα Πίτσιο, από τον οποίο πήρε διαζύγιο.

Μάρω Λύτρα: Τι κάνει σήμερα

Η Μάρω Λύτρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Καναδά. Μετά τη συμμετοχή της στο μουσικό reality, κυκλοφόρησε album και singles και συνεργάστηκε με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Στην αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αποφάσισε να επιστρέψει στον Καναδά.

H Μάρω Λύτρα στην πρεμιέρα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν με τον Νίκο Μακρόπουλο, τον Απρίλιο του 2007/ NDP

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», τον Οκτώβριο του 2023, είχε αποκαλύψει ότι εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στον Καναδά και πως έκανε κάποιες live εμφανίσεις με φίλους της μουσικούς.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολη η αλλαγή αυτή. Έπαθα κατάθλιψη. Όταν είσαι κάπου που φωνάζουν το όνομά σου συνέχεια και σ' αγαπούν, σε παρακολουθούν και είσαι σε αυτήν την υπερένταση και μετά έρχεσαι εδώ ... δεν είσαι κάποιος εδώ, δε σε γνωρίζει κανείς. Μου λείπει που ήμουν τραγουδίστρια, μου λείπει που ήμουν στις πίστες, οι fans μου... μου λείπει πάρα πολύ αυτή η δουλειά», είχε πει τότε.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μάρως Λύτρας στην Ελλάδα ήταν στο νυχτερινό κέντρο Thalassa, τον Σεπτέμβριο του 2011/ NDP

Η Μάρω Λύτρα είχε μιλήσει και για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. Όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της, τον Ιούλιο του 2024, επέζησε από δύο επεμβάσεις ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

«Ευτυχισμένη Ημέρα Καναδά. Ευτυχισμένη κάθε μέρα. Αυτή ήταν μια δύσκολη χρονιά, επέζησα από δύο εγχειρήσεις ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Πολύ λίγοι στενοί φίλοι το γνώριζαν. Το μοιράζομαι γιατί η ζωή είναι τόσο μικρή. Χαμογέλα, βρες κάτι για να χαμογελάσεις. Να είσαι ευγνώμων, να λες στους ανθρώπους που αγαπάς ότι τους αγαπάς. Κάθε μέρα που ξυπνάς είναι ευλογία, μην ξεχνάς να ευχαριστείς τον Θεό. Κάθε μέρα είναι ευλογία. Να είσαι ευγνώμων. Το αύριο δεν είναι δεδομένο. Το αύριο θα είναι ένα δώρο» είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Μάρω Λύτρα.