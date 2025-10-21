Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε

Yπάρχει λόγος που οι ηλικιωμένοι έχουν χαρακτηριστική «μυρωδιά», η οποία γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους περισσότερους και δεν σχετίζεται με την έλλειψη υγιεινής.

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί υγείας, πρόκειται για ένα φυσιολογικό βιολογικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με την ηλικία και μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη διατροφή.

Πού οφείλεται η «μυρωδιά» των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας

Όπως δήλωσε στη New York Post η Λέσλι Κένι, ιδρύτρια της Oxford Healthspan, μίας εταιρίας διατροφικών συμπληρωμάτων, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της μακροζωίας και της υγιούς γήρανσης μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων προϊόντων: «Η "μυρωδιά" των ηλικιωμένων προέρχεται από την αύξηση των λιπαρών οξέων στο δέρμα. Πρόκειται για μία φυσιολογική διαδικασία, η οποία συνδέεται με την ηλικία».

«Η "μυρωδιά" των ηλικιωμένων προέρχεται από την αύξηση των λιπαρών οξέων στο δέρμα. Πρόκειται για μία φυσιολογική διαδικασία, η οποία συνδέεται με την ηλικία» / Φωτογραφία: Unsplash.com

«Συγκεκριμένα, η ιδιαίτερη αυτή μυρωδιά προέρχεται από την αύξηση του μορίου 2-nonenal, μια χημική ένωση που παράγεται από το ανθρώπινο σώμα. Με τα χρόνια το σώμα αλλάζει, όπως και ο μεταβολισμός, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ανατομίας», εξήγησε η Κένι.

Μέσα σε αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι τα φυσικά έλαια του δέρματος υφίστανται πολύ πιο γρήγορη οξείδωση, απελευθερώνοντας το μόριο 2-nonenal, το οποίο όταν εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες έχει ως συνέπεια την εν λόγω οσμή.

Τέλος, άλλοι παράγοντες που οφείλονται για τη δυσάρεστη μυρωδιά σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, είναι η έλλειψη επαρκούς ενυδάτωσης. Καθώς μεγαλώνουν, δεν αισθάνονται ιδιαίτερα την αίσθηση της δίψας, η οποία μειώνει σημαντικά την ενυδάτωση στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να εκκρίνονται από το σώμα άσχημες μυρωδιές.

Η υιοθέτηση μίας ισορροπημένης διατροφής και η τακτική σωματική δραστηριότητα, επιβραδύνει σημαντικά τις δυσάρεστες αλλαγές, όπως είναι η μυρωδιά του δέρματος / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αντιμετωπίστε τη «μυρωδιά» στο σώμα τρώγοντα μανιτάρια!

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, αυτή η φυσιολογική χημική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο ανθρώπινο σώμα με το πέρασμα του χρόνου, μπορεί να αντιμετωπιστεί με φυσικούς τρόπους.

Συγκεκριμένα, η Λέσλι Κένι υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση μίας ισορροπημένης διατροφής και η τακτική σωματική δραστηριότητα, επιβραδύνει σημαντικά τις δυσάρεστες αλλαγές, όπως είναι η μυρωδιά του δέρματος.

Για παράδειγμα, η κατανάλωση μανιταριών σε τακτική βάση, θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τις δυσάρεστες μυρωδιές στο δέρμα, αφού τα μανιτάρια είναι μια εξαιρετική φυσική πηγή του αντιοξειδωτικού αμινοξέος εργοθειονίνης, η οποία προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και συμβάλλει στην αντιγήρανση.

Επιπλέον, η εργοθειονίνη μειώνει την παραγωγή λιπαρών οξέων στο δέρμα, δηλαδή τη μείωση της παραγωγής του μορίου 2-nonenal, το οποίο οφείλεται για τις εν λόγω οσμές.

Γενικότερα, προτιμήστε μία διατροφή πλούσια σε φρούτα και τα λαχανικά, όπως και πρωτεϊνούχες τροφές όπως αυγά, ψάρια ή γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά. Τέλος, είναι σημαντικό είναι να τρώτε σε καθορισμένες ώρες και, κυρίως, να μην παραλείπετε γεύματα. Φροντίστε να τρώτε πάντα λιγότερα λιπαρά και λιγότερη ζάχαρη, σε πολύ λογικές ποσότητες.