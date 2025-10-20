Κάθε πότε αλλάζουμε την οδοντόβουρτσά μας και -κυρίως- πώς την καθαρίζουμε

Η στοματική υγιεινή είναι πολύ σημαντική και όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, είναι απαραίτητο να φροντίζετε για τη σωστή καθαριότητα της οδοντόβουρτσά σας (είτε χειροκίνητη είτε ηλεκτρική), αφού τα βακτήρια τα οποία βρίσκονται στις τρίχες της είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα δόντια μας.

Η οδοντόβουρτσα είναι αναγκαίο να αντικαθίσταται με καινούρια κάθε 3 με 4 μήνες ή νωρίτερα, εάν οι τρίχες έχουν φθαρεί ή αν έχετε αρρωστήσει πρόσφατα από γρίπη ή κάποια άλλη λοίμωξη. Μια φθαρμένη οδοντόβουρτσα δεν είναι τόσο αποτελεσματική στην απομάκρυνση της πλάκας και η παλιά οδοντόβουρτσα μπορεί να έχει μικρόβια.

Πώς, όμως, γίνεται ο σωστός καθαρισμός της και κάθε πότε πρέπει να αντικαθίσταται η οδοντόβουρτσά μας με μία νέα;

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τη συνήθεια να καθαρίζουμε τα δόντια μας δύο φορές την ημέρα. Στόχος, είναι να απομακρύνουμε τα υπολείμματα τροφών, την πλάκα και τα βακτήρια από τα δόντια, τα ούλα και τη γλώσσα μας. Παρόλα αυτά, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το μόνο που κάνουμε είναι να ξεπλένουμε γρήγορα την οδοντόβουρτά μας με νερό και την τοποθετούμε στη θέση της.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί υγείας, αυτό δεν είναι αρκετό για να καθαριστεί η οδοντόβουρτσα. Στις τρίχες της αναπτύσσονται βακτήρια και μικρόβια, τα οποία μεταφέρονται από το στόμα και το περιβάλλον του μπάνιου, καθιστώντας την οδοντόβουρτσα ακατάλληλη. Επίσης, η υγρασία του μπάνιου και τα υπολείμματα τροφής ευνοούν την ανάπτυξη των «κακών» βακτηρίων, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αποστειρώνετε την οδοντόβουρτσα και να την αλλάζετε τακτικά.

Συμβουλές για το σωστό καθαρισμό της οδοντόβουρτσας

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια tips που αφορούν στο σωστό καθαρισμό της οδοντόβουρτσας:

: Ενώ οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε κρύο νερό όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, το ζεστό νερό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στον καθαρισμό της οδοντόβουρτσας. Πριν και έπειτα από κάθε χρήση, ξεπλύντε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με καυτό νερό. Αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα : Ρίξτε αρκετό αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα σε ένα μικρό κύπελλο για να καλύψετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας. Αφήστε τη να μουλιάσει για τουλάχιστον δύο λεπτά προτού την αποθηκεύσετε.

: Ρίξτε αρκετό αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα σε ένα μικρό κύπελλο για να καλύψετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας. Αφήστε τη να μουλιάσει για τουλάχιστον δύο λεπτά προτού την αποθηκεύσετε. Καθαριστικά τεχνητών οδοντοστοιχιών: Αρκετά καθαριστικά τεχνητών οδοντοστοιχιών περιέχουν απολυμαντικά συστατικά και διατίθενται στην αγορά υπό τη μορφή δισκίου. Διαλύστε το μισό δισκίο σε ένα φλιτζάνι δροσερό νερό. Στη συνέχεια, αφήστε το κεφάλι της οδοντόβουρτσας να μουλιάσει μέσα στο περιεχόμενο για ένα λεπτό. Αμέσως μετά ξεπλύντε την οδοντόβουρτσα και φυλάξτε την.

: Ρίξτε υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) σε ένα μικρό κύπελλο για να καλύψετε πλήρως το κεφάλι της οδοντόβουρτσας. Αμέσως θα απελευθερωθούν μικροσκοπικές φυσαλίδες που θα απολυμάνουν την κεφαλή της οδοντόβουρτσας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πετάξτε το χρησιμοποιημένο υπεροξείδιο του υδρογόνου. Συσκευή απολύμανσης UV-C: Οι συσκευές UV-C διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για τον καθαρισμό επιφανειών και αντικειμένων όπως τα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της οδοντόβουρτσας.

Τέλος, όσον αφορά στον καθαρισμό της θήκης της οδοντόβουρτσάς σας, μπορείτε να τη βάλετε στο πλυντήριο πιάτων και να την πλύνετε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βυθίσετε τη θήκη για 10 λεπτά σε καυτό νερό και έπειτα να την πλύνετε με υγρό πιάτων και να την ξεπλύνετε πάλι με ζεστό νερό.