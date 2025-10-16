Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας

Ποια είναι τα ελληνικά superfoods που μπορούμε να βρούμε εύκολα / Bίντεο: ΕΡΤ

Το φθινόπωρο είναι εδώ με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την εναλλαγή των χρωμάτων της φύσης. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να εντάξετε ορισμένα superfoods στην καθημερινή διατροφή σας, τα οποία θα θωρακίσουν την υγεία και θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας, φυσικά και... γευστικά.

Οι συγκεκριμένες υπερτροφές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, τα οποία συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Εάν ήδη ακολουθείτε μία ισορροπημένη διατροφή, εμπλουτίστε τη με τα παρακάτω φθινοπωρινά superfoods και επωφεληθείτε από τις ευεργετικές τους ιδιότητες.

Το ρόδι θωρακίζει την καρδιά και την εγκεφαλική λειτουργία και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ρόδι

Θωρακίζει την καρδιά και την εγκεφαλική λειτουργία και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες. Ο λόγος για το ρόδι, το οποίο θεωρείται «βόμβα» αντιοξειδωτικών! Οι ρουμπινί σπόροι περιέχουν πουνικαλαγίνη και ανθοκυανίνες, οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα.

Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση ροδιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Μήλα

Δεν είναι τυχαία η έκφραση «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», αφού τα μήλα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ επιπρόσθετα βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής. Περιέχουν πηκτίνη, μια διαλυτή ίνα που προάγει την υγεία του εντέρου και μπορεί να ρυθμίσει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Από την άλλη πλευρά, η κερσετίνη (ένα φλαβονοειδές που βρίσκεται στη φλούδα), έχει αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τέλος οι βιταμίνες που περιέχουν τα μήλα (Βιταμίνη C, Βιταμίνη K, Βιταμίνη A, Βιταμίνη E, Βιταμίνες Β1, Β2, Β6) συμβάλλουν στη συνολική υγεία.

Καρότα

Πηγή β- καροτενίου και φυτικών ινών, τα καρότα είναι συμβάλλουν στην υγιή όραση, καθώς και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Ιδέες κατανάλωσης ποικίλλουν από συστατικό για γλυκές παρασκευές, όπως κέικ καρότου, αλλά και για σαλάτες και smoothies.

H κολοκύθα είναι αναμφίβολα ο «βασιλιάς» των φθινοπωρινών υπερτροφών, αφού είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, C, βήτα-καροτίνη και αντιοξειδωτικά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κολοκύθα

Είναι αναμφίβολα ο «βασιλιάς» των φθινοπωρινών υπερτροφών, αφού είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, C, βήτα-καροτίνη και αντιοξειδωτικά. Η κολοκύθα όχι μόνο υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και την υγεία των ματιών.

Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένη κολοκύθα καλύπτει ήδη πάνω από 200% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη Α. Ο τρόπος κατανάλωσής της ποικίλλει, ενώ ένας υπέροχος τρόπος για να την απολαύσετε είναι να φτιάξετε μία συνταγή για κολοκυθόσουπα!

Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι ένα από τα πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά λαχανικά που υπάρχουν. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Κ υποστηρίζει την υγεία των οστών, ενώ η σουλφοραφάνη, ένα φυσικό αντιοξειδωτικό, έχει ιδιότητες προστασίας των κυττάρων.

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη Α και C, με αποτέλεσμα να προάγουν την πέψη και την ενυδάτωση του οργανισμού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη Α και C, με αποτέλεσμα να προάγουν την πέψη και την ενυδάτωση του οργανισμού. Αποτελούν καλή πηγή υδατάνθρακα για άτομα που μπορεί να πάσχουν από διαβήτη, καθώς έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Οι γλυκοπατάτες όχι μόνο παρέχουν ενέργεια, αλλά και μια πληθώρα θρεπτικών συστατικών. Η περιεκτικότητά τους σε βήτα-καροτίνη ξεπερνά ακόμη και αυτή των καρότων, ενώ η βιταμίνη Β6 και το κάλιο υποστηρίζουν τον μεταβολισμό και τη λειτουργία των νεύρων.

Λάχανο

Διάφορα είδη λάχανου, όπως το λευκό λάχανο, το κόκκινο λάχανο και το λάχανο-λάχανο, είναι πραγματικές «βόμβες» βιταμίνης C. Το λάχανο ξεπερνά ακόμη και τα πορτοκάλια σε περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και παρέχει επίσης σημαντικά μέταλλα όπως ασβέστιο και σίδηρο.

Τα γλυκοσινολικά άλατα που περιέχουν όχι μόνο δίνουν στο λάχανο τη χαρακτηριστική τους γεύση, αλλά έχουν και ιδιότητες προστασίας των κυττάρων.



Κράνα

Τα κράνα είναι γνωστά για τις υψηλές διατροφικές τους ιδιότητες, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνη C, σίδηρο, αντιοξειδωτικά (όπως φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες), ενώ έχουν στυπτικές ιδιότητες λόγω των τανινών. Η κατανάλωσή τους ενισχύει το ανοσοποιητικό και προστατεύουν το ουροποιητικό σύστημα. Θεωρούνται superfoods και παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για διάφορες θεραπευτικές χρήσεις, όπως η βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου, αλλά και η ανακούφιση από φλεγμονές και καρδιαγγειακά προβλήματα.

Όλες οι παραπάνω τροφές είναι σημαντικές πηγές βιταμινών και αντιοξειδωτικών, οι οποίες συνεισφέρουν στη θωράκιση του οργανισμού εν όψει του χειμώνα. Βρείτε τρόπους για να τις εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή και να βελτιώσετε τη συνολική σας υγεία.

Ένας υπέροχος τρόπος για να απολαύσετε την κολοκύθα και να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές της ιδιότητες, είναι να φτιάξετε μία συνταγή για κολοκυθόσουπα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Παρακάτω παραθέτουμε μία συνταγή για να φτιάξετε την πιο νόστιμη και ευεργετική για τον οργανισμό σας κολοκυθόσουπα!

Συνταγή για κολοκυθόσουπα

1 μέτρια κολοκύθα

350 γρ. καρότα

2 σκελίδες σκόρδο

2 κλωναράκια θυμάρι φρέσκο

10 γρ. τζίντζερ

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

10 φέτες μπέικον

Λίγο σχοινόπρασο

Αλάτι-πιπέρι

Ελαιόλαδο

1 «Σπιτικό» Ζωμό λαχανικών

Εκτέλεση της Συνταγής

Καθαρίζουμε την κολοκύθα και την κόβουμε σε μεσαία κομμάτια.

Σε ένα ταψί με λαδόκολλα τοποθετούμε την κολοκύθα, τα καρότα κομμένα σε ροδέλες, σκόρδο, ελαιόλαδο, θυμάρι και αλατοπίπερο. Σκεπάζουμε από επάνω με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και αφήνουμε να ψηθεί στους 180Ο για 40-45 λεπτά.

Όταν η κολοκύθα είναι έτοιμη και έχει μαλακώσει, αφαιρούμε τα κλωνάρια από το ταψί και βάζουμε όλα τα υλικά μας σε μία κατσαρόλα.

Προσθέτουμε τον «Σπιτικό» Ζωμό Λαχανικών και 500ml νερό και αφήνουμε να πάρει βράση.

Αφού βράσει, προσθέτουμε τριμμένο λίγο τριμμένο τζίντζερ και ξύσμα από το πορτοκάλι.

Τέλος, μπλεντάρουμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι το μείγμα να πάρει μία βελούδινη υφή.

Για το γαρνίρισμα ψήνουμε το μπέικον στους 180ο για 30’ μέχρι να γίνει crispy.

Σερβίρουμε τη σούπα με το μπέικον και λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο.