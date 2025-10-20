Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»

«Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή», είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα

Δείτε όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, όπου ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που έχει κάνει στην προσωπική της ζωή. 

Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»

Με χαμόγελο και ανάλαφρη διάθεση, η γνωστή ηθοποιός και influencer αναφέρθηκε στον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα και τη νέα συνθήκη, τονίζοντας ότι «όλα έγιναν ομαλά».  

Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»

«Υπάρχει αλλαγή στη ζωή μου, μία νέα συνθήκη συνειδητοποίησης και αλλαγών. Κατάλαβα από την αρχή ότι η είσοδος του Μπρούνο στη ζωή μου θα τα άλλαζε όλα, γι’ αυτό και προχώρησα. Ο γάμος με τον Μπρούνο θα γίνει σύντομα. Κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν είχα άγχος για τα παιδιά να ταιριάξουν με τον Μπρούνο. Ήξερα ότι ήταν υπέροχος. Όλα έγιναν ομαλά», είπε αρχικά. 

Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»

Η Αθηνά Οικονομάκου θεωρεί ότι τον εαυτό της θαραλλέο, καθώς, πρώτα πήρε διαζύγιο και μετά ξεκίνησε μία νέα σχέση, χωρίς να κρύψει ποτέ την προσωπική της ζωή: «Ήμουν η πρώτη στην ελληνική σόουμπιζ που έκανα το επόμενο βήμα τόσο γρήγορα μετά από ένα διαζύγιο και το δημοσιοποίησα. Οι περισσότεροι έχουν και κατά τη διάρκεια του γάμου τους σχέση και μετά συνεχίζουν και δεν το μαθαίνει κανείς. Αυτό που έκανα εγώ ήταν τρομερή ανατροπή και θέλει μεγάλο θάρρος και νομίζω ότι αυτό είναι που τάραξε τον κόσμο».

Μάλιστα, η ηθοποιός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνει μαμά για τρίτη φορά «Ό, τι είναι καλό, ας έρθει», απάντησε στην κάμερα της εμπομπής.  

