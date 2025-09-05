Οικονομάκου: Το συγκινητικό αντίο στον Αρμάνι και το βίντεο με τον Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου αποχαιρέτησε τον θρυλικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, με μια ανάρτηση στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα στα stories της. Στο πρώτο, ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Αρμάνι και τον αγαπημένος της, Μπρούνο Τσερέλα, γράφοντας: «Rest in peace Giorgio Armani».

Στο δεύτερο, ανάρτησε ένα ασπρόμαυρο βίντεο από την τελευταία επίδειξη μόδας του Armani, όπου ο Μπρούνο Τσερέλα αγκαλιάζει συγκινημένος τον σπουδαίο σχεδιαστή.

Η Οικονομάκου συνόδευσε το βίντεο με ένα μήνυμα στα αγγλικά: «Μια πολύτιμη στιγμή με τον Giorgio Armani από το τελευταίο του fashion show, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ο Μπρούνο Τσερέλα με σύστησε στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τη μόδα και άφησε ανεξίτηλη κληρονομιά. Rest in peace».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, στα 91 του χρόνια.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της σύγχρονης μόδας και εξακολουθούσε να εργάζεται μέχρι και πριν λίγους μήνες αν και η περιουσία του είχε φτάσει σχεδόν τα 12 δισεκατομύρια δολάρια. Φέτος μάλιστα συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την ίδρυση του θρυλικού οίκου Armani.