Ξυλοδαρμός 26χρονης αστυνομικού: «Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»

Η γυναίκα που κατήγγειλε για ξυλοδαρμό αστυνομικό πρώην σύντροφό της μιλά στο Star και περιγράφει καρέ - καρέ τη στιγμή της βίαιης επίθεσης σε νυχτερινό κέντρο. Καταγγέλλει ότι ο δράστης διέφυγε γιατί τον φυγάδευσαν μέσα από το μαγαζί ενώ περιγράφει και τις εφιαλτικές στιγμές που έχει βιώσει στα χέρια του.

«Μου επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά .Το 'χει ξανακάνει πολλές φορές. Με άρπαξε από το χέρι με δύναμη και μετά με χτύπησε. Με λύγισε, με πέταξε στο πάτωμα κι άρχισε να με κλωτσάει», λέει η Έλενα Μπόμπου.

Αυτός είναι ο αστυνομικός που καταγγέλλει η πρώην σύντροφος και συνάδελφός του

Αυτός είναι ο αστυνομικός που καταγγέλλει η νεαρή συνάδελφός του. Στο επεισόδιο όλοι ήταν θεατές, εκτός από έναν φίλο του που μπήκε στη μέση για να τον σταματήσει. Εκείνη τη στιγμή η αστυνομικός πήρε το κινητό της και προσπάθησε να πατήσει το panic button. Τότε - όπως λέει - δέχθηκε και νέα επίθεση αυτή τη φορά από γυναίκα που βρισκόταν στην παρέα του πρώην συντρόφου της.

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στην Κρατική Ασφάλεια, όπου υπηρετεί. Του κοινοποιήθηκε η διαθεσιμότητα και παρέδωσε και το όπλο του. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν μπήκε στο γραφείο είπε σε συναδέλφους του ότι "τα πράγματα δεν έγιναν έτσι " και ισχυρίστηκε ότι όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την νεαρή εκείνη του είπε: «Εγώ απόψε θα σε τελειώσω».

Τέλος υποστήριξε ότι στο δικαστήριο θα καλέσει όλους τους αυτόπτες μάρτυρες για να περιγράψουν την αλήθεια. Ο αστυνομικός ήταν σε αναρρωτική και μέχρι και πριν λίγους μήνες ήταν προσωπική ασφάλεια σε γνωστό επιχειρηματία.

«Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»

«Με τράβηξε από τα μαλλιά μια γυναίκα από την παρέα του. Ήταν και η ίδια γυναίκα η οποία όταν ήρθε το περιπολικό είπε ήρθε το περιπολικό, φύγετε. Mέσα σε 10 λεπτά ήρθε η αστυνομία, εγώ βγήκα έξω για να δω αν θα βγει αλλά έφυγε, κρύφτηκε, βγήκε από άλλη έξοδο, γνωρίζει κάποιους από το μαγαζί».

Ο κατηγορούμενος πλέον αστυνομικός, μιλώντας με φίλους του μετά το επεισόδιο δίνει άλλη εκδοχή.

«Ο εφιάλτης μου ξεκίνησε όταν χωρίσαμε»

Το βίντεο ωστόσο που ανάρτησε η ίδια η αστυνομικός δείχνει τον κατηγορούμενο να την χτυπά. Σύμφωνα με την ίδια δεν είναι η πρώτη φορά που σηκώνει χέρι πάνω της .Είχαν μια σχέση τοξική, περίπου 4 χρόνια ήταν μαζί. Τον Μάρτιο χώρισαν οριστικά και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης της, όπως καταγγέλλει.

«Ξεκίνησε τις σοβαρές εκδικήσεις, δεν ήθελα να συνεχίσω μαζί του. Το panic μου χορηγήθηκε όταν έκανα την καταγγελία τον Ιούνιο στο Εσωτερικών για ξυλοδαρμό, απειλή και revenge porn. Μετά από πιέσεις και παρακαλετά τα έχω πάρει πίσω κι έχω συγχωρήσει».

Η νεαρή καταγγέλλει επίσης ότι μετά τον χωρισμό τους προσπαθούσε να της καταστρέψει τη ζωή με κάθε τρόπο, λέγοντας ακόμα και πως συμμετέχει σε χλιδάτα πάρτυ και κάνει ροζ ραντεβού σε Μύκονο και Ντουμπάι. Προχώρησε στη δημοσιοποίηση του βίντεο στο Tik Tok για να προστατευθεί από εκείνον καθώς φοβόταν ότι θα της κάνει κακό.