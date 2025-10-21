«Με κλωτσούσε με μανία»: Η Έλενα μιλά για τον ξυλοδαρμό από τον αστυνομικό

Η Έλενα περιγράφει τον ξυλοδαρμό της από τον αστυνομικό, πρώην σύντροφό της / Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νεαρή αστυνομικός που δημοσίευσε βίντεο με τον βίαιο ξυλοδαρμό της σε νυχτερινό μαγαζί από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα». Περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επίθεση, αλλά και τα προηγούμενα περιστατικά βίας που δέχθηκε από τον συγκεκριμένο άνδρα. «Έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα για να νιώσω ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Η νεαρή Έλενα τα τελευταία χρόνια ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της, ο οποίος όμως δε σταμάτησε ούτε μετά τον χωρισμό τους. Δεν υπήρξε μόνο θύμα σωματικής κακοποίησης, αλλά και ψυχικής, αφού ο πρώην σύντροφός της που τέθηκε πλέον σε διαθεσιμότητα, είχε διακινήσει βίντεο προσωπικών τους στιγμών και την απειλούσε. 

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει η κοπέλα, είχε διαρρεύσει στον τύπο ότι ήταν ανάμεσα στις Ελληνίδες που ταξίδευε στο Ντουμπάι για ερωτικά πάρτι. 

«Είναι μια σειρά κακοποιητικών πράξεων. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν αυτός. Με απειλούσε ότι θα με διασύρει. Έχω μηνύματα που το αποδεικνύουν και τα έχω καταθέσει στις αρχές. Έχουμε την επιβεβαίωση και των ίδιων των δημοσιογράφων ότι ήταν εκείνος που το διέρρευσε», υποστήριξε. 

«Η αστυνομία με αγκάλιασε και προχώρησε γρήγορα τις διαδικασίες. Τις διερεύνησε και ξεκίνησε να παίρνει άμεσα καταθέσεις», ξεκαθάρισε. Ωστόσο, όπως είπε, αν και έπραξε όσα έπρεπε, η νομική οδός καθυστέρησε.

Η νεαρή αστυνομικός που δημοσίευσε βίντεο με τον βίαιο ξυλοδαρμό της σε νυχτερινό μαγαζί από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»

«Με έριξε στο πάτωμα και με κλωτσούσε» - Η αστυνομικός περιγράφει τον ξυλοδαρμό

Η Έλενα περιέγραψε στην εκπομπή πώς έγιναν όλα μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Όπως είπε βρισκόταν ήδη εκεί με την παρέα της και διασκέδαζε, μέχρι που έφτασε στον χώρο και ο σύντροφός της. Την παρενόχλησε και όταν έμεινε μόνη της άρχισε την κακοποίηση:

«Είχα βγει με την παρέα μου. Μετά ήρθε και αυτός. Δε με ενοχλούσε στην αρχή, αλλά μετά από λίγο ξεκίνησαν οι ενοχλήσεις. Σύντομα, μετά τις απειλές άρχισε να μου επιτίθεται. Κατάλαβα ότι πρόκειται να γίνει ακόμα χειρότερο. Πήγα να πάρω τα πράγματά μας, αφού είχα μείνει για λίγο μόνη μου. Τότε ήρθε και άρχισε να με χτυπά. Κάθισε πάνω στα πράγματά μου επίτηδες. Με έβριζε. Με έπιασε από το χέρι, με έριξε κάτω και άρχισε να με κλωτσάει. Ο φίλος του προσπάθησε να τον σταματήσει».

 

 

Ποιος είναι ο αστυνομικός, πρώην σύντροφος και κακοποιητής της Έλενας

Ο αστυνομικός σύντροφος της Έλενας παρουσιάστηκε σήμερα στη ΓΑΔΑ, αφού παρήλθε το αυτόφωρο. Σε βάρος του είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία, τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα και του αφαιρέθηκε και το υπηρεσιακό όπλο του. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη, υπηρετούσε στην Κρατική Ασφάλεια και ήταν στη συνοδεία VIP προσώπων.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

