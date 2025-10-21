«Τα Φαντάσματα»: Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο;

Συντονιστείτε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

«Τα Φαντάσματα»: Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο;
Συντονιστείτε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star και απολαύστε το τέταρτο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Τα Φαντάσματα», που αγαπήθηκε από το πρώτο λεπτό.

Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 26/10, στις 21:00

Βλέποντας τα χρήματά τους να λιγοστεύουν επικίνδυνα, ο Χάρης και η Μαρίνα αποφασίζουν να παραχωρήσουν το σπίτι τους σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο που γυρίζει ένα δράμα εποχής. Τα φαντάσματα παρακολουθούν το γύρισμα και αγανακτούν με τις ιστορικές ανακρίβειες της σειράς.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια της σειράς «Τα Φαντάσματα»

Το φάντασμα του ρομαντικού ποιητή Γεράσιμου οδηγείται σε απόγνωση από το μίσος του προς τον Λόρδο Βύρωνα, αλλά και από τη ζήλεια του για τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου, ο οποίος πρωταγωνιστεί.

Ο Παρασκευάς προσπαθεί να εξηγήσει την τέχνη του κινηματογράφου στο φάντασμα της αγωνίστριας Μπήλιως, η οποία κάηκε ζωντανή επί Τουρκοκρατίας, με αποτέλεσμα να διαπιστώσει τη φυσική της κλίση στην έβδομη τέχνη.

Το φάντασμα του Βαγγέλη, του αρχαϊκού ανθρώπου, αποσπάται από τα φώτα και προσπαθεί να εκδικηθεί τον ηλεκτρολόγο.

Το φάντασμα της λαίδης Καλλιρρόης Παπαρρηγοπούλου σοκάρεται με την ερωτική σκηνή που διαδραματίζεται στην κρεβατοκάμαρα.

Ο Χάρης και η Μαρίνα δεν έχουν ενημερώσει την παραγωγή  σχετικά με τους περιορισμούς και τους κινδύνους του σπιτιού και έτσι τα απρόοπτα δε λείπουν…

Συμμετέχουν:
Γιάννης Στάνκογλου
Γιάννα Παπαγεωργίου
Στεφανία Γκουρνέλου 
Αποστόλης Ζωναράς
Γιώργος Κασαπάκης
Μιχάλης Μιχαλακίδης
Πέλλα Μακροδημήτρη
Λέντια Μαραγκού
Γιώργος Νικηφορίδης
Νίκος Παναγιωτίδης

