Φάρμα: Η γαλάζια ομάδα σε αναβρασμό – Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 21/10) η πράσινη ομάδα ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας της εβδομάδας, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Ανυφαντάκης να ορίσει την Τζωρτζίνα Χρέπα ως πρώτη μονομάχο. Ωστόσο, η εβδομάδα συνεχίστηκε με νίκες για τους πράσινους, καθώς κατάφεραν να κερδίσουν τόσο την Αποστολή του Επιστάτη όσο και τη 2η Δοκιμασία Ασυλίας.

Οι 15 farmers

Απόψε, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, οι δουλειές της «Φάρμας» και το πρωινό ξύπνημα παραμένουν για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων της γαλάζιας ομάδας. Στην πράσινη ομάδα, ένα μπουγέλο που ξεκινά ως πλάκα, πυροδοτεί μια αναπάντεχη ένταση μεταξύ των μελών της.

Η Τζωρτζίνα - αν και χαρούμενη που δε θα χρειαστεί να επιλέξει αντίπαλο από τους πράσινους - κάνει διάφορες σκέψεις, αλλά δέχεται και πολλές γνώμες τόσο από τους συμπαίκτες της όσο και από άτομα της αντίπαλης ομάδας.

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, οι γαλάζιοι κάνουν μία ανασκόπηση και αναλύουν τις διαφορές τους, για να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως «συμφωνούν ότι διαφωνούν».

Όλοι περιμένουν να ακούσουν ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος και η Τζωρτζίνα φαίνεται να ανυπομονεί να ξεκινήσει η Μονομαχία. Με ποιο κριτήριο επιλέγει αντίπαλο και πως αντιδρά ο τελευταίος στο άκουσμα του ονόματός του; Ποιοι είναι αυτοί που εκπλήσσονται από την επιλογή της;



Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.



Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!