Αλαλούμ στον καιρό: Καταιγίδες ως την Πέμπτη, μετά ζέστη

Άστατος και βροχερός παραμένει ο καιρός στη χώρα μέχρι και την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά, νότια και νησιωτικά τμήματα της Ελλάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα της ΕΜΥ, ο καιρός αλλάζει εντυπωσιακά από την Παρασκευή, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει θεαματική άνοδο 8 έως 10 βαθμών πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου αναμένεται καλοκαιρινό, με το θερμόμετρο να αγγίζει ακόμη και τους 30°C σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από την Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, προβλέπεται νέα πτώση της θερμοκρασίας.

