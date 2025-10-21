Φάρμα: Ποια ομάδα δεν άντεξε και τα παράτησε;

Ένταση, κούραση και… κοπριά κυριάρχησαν στο νέο επεισόδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 22:00 Μουσείο Λούβρου: Οι βιτρίνες των κοσμημάτων «κρύβουν» το μυστικό
21.10.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 21/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
21.10.25 , 21:48 Αιματηρή συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Μπήκαν στον καβγά κι άλλοι οδηγοί
21.10.25 , 21:45 Φάρμα: Το κέρασμα του Δημήτρη στη πράσινη ομάδα!
21.10.25 , 21:39 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος
21.10.25 , 21:30 Φάρμα: Ποια ομάδα δεν άντεξε και τα παράτησε;
21.10.25 , 21:15 Φάρμα: Ο λόγος που δεν συμμετέχουν στην αποστολή ο Δημήτρης και η Στέλλα!
21.10.25 , 20:49 Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
21.10.25 , 20:16 Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του
21.10.25 , 20:07 Δένδιας: Χώρος ενότητας και ομοψυχίας το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
21.10.25 , 19:57 Γιάννης Στάνκογλου: «Ό,τι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, θα το κάνω»
21.10.25 , 19:53 Γεωργία Μπίκα: Καταδικάστηκε για τροχαίο - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
21.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο χρόνος πέρασε χωρίς η Ειρήνη να λύσει τον γρίφο
21.10.25 , 19:28 Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή
21.10.25 , 19:09 Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του
Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση, κούραση και… κοπριά κυριάρχησαν στο νέο επεισόδιο της Φάρμας, όπου οι παίκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Ο επιστάτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος ζήτησε από τις δύο ομάδες να καθαρίσουν έναν στάβλο, γεμάτο κοπριές, προκαλώντας έντονα συναισθήματα, γκρίνιες και τελικά… εγκατάλειψη.

Οι Γαλάζιοι φάνηκαν να μην αντέχουν τη δοκιμασία, με τον αρχηγό τους, Βάγκο, να παίρνει την απόφαση να σταματήσουν λίγα λεπτά πριν τη λήξη, επικαλούμενος την ανάγκη ξεκούρασης και εξοικονόμησης δυνάμεων για την επόμενη αποστολή. «Ήθελα τα παιδιά να κρατήσουν ενέργεια για την ασυλία. Ξέρουμε να χάνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πράσινη ομάδα, από την άλλη, ολοκλήρωσε τη δουλειά και πανηγύρισε τη νίκη της, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη συνοχή και την αποφασιστικότητά της. «Δουλέψαμε όλοι μαζί, αυτό μετράει», σχολίασαν οι νικητές.

Ωστόσο, η στάση των Γαλάζιων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μέλη της αντίπαλης ομάδας να κάνουν λόγο για «έλλειψη μπέσας» και «δειλία». «Ένας αρχηγός δεν τα παρατά ποτέ. Οφείλει να εμπνέει την ομάδα του», ειπώθηκε με νόημα μπροστά στις κάμερες.

Φάρμα: Ποια ομάδα δεν άντεξε και τα παράτησε;

Στο τέλος, οι Πράσινοι απόλαυσαν το έπαθλό τους – παϊδάκια και αυγά από το κοτέτσι – ενώ οι Γαλάζιοι έμειναν να ανασυνταχθούν ενόψει της δοκιμασίας ασυλίας που έρχεται.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top