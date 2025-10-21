Φάρμα: Ποια ομάδα δεν άντεξε και τα παράτησε;

Ένταση, κούραση και… κοπριά κυριάρχησαν στο νέο επεισόδιο της Φάρμας, όπου οι παίκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή.

Ο επιστάτης Δημήτρης Δασκαλόπουλος ζήτησε από τις δύο ομάδες να καθαρίσουν έναν στάβλο, γεμάτο κοπριές, προκαλώντας έντονα συναισθήματα, γκρίνιες και τελικά… εγκατάλειψη.

Οι Γαλάζιοι φάνηκαν να μην αντέχουν τη δοκιμασία, με τον αρχηγό τους, Βάγκο, να παίρνει την απόφαση να σταματήσουν λίγα λεπτά πριν τη λήξη, επικαλούμενος την ανάγκη ξεκούρασης και εξοικονόμησης δυνάμεων για την επόμενη αποστολή. «Ήθελα τα παιδιά να κρατήσουν ενέργεια για την ασυλία. Ξέρουμε να χάνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πράσινη ομάδα, από την άλλη, ολοκλήρωσε τη δουλειά και πανηγύρισε τη νίκη της, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη συνοχή και την αποφασιστικότητά της. «Δουλέψαμε όλοι μαζί, αυτό μετράει», σχολίασαν οι νικητές.

Ωστόσο, η στάση των Γαλάζιων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μέλη της αντίπαλης ομάδας να κάνουν λόγο για «έλλειψη μπέσας» και «δειλία». «Ένας αρχηγός δεν τα παρατά ποτέ. Οφείλει να εμπνέει την ομάδα του», ειπώθηκε με νόημα μπροστά στις κάμερες.

Στο τέλος, οι Πράσινοι απόλαυσαν το έπαθλό τους – παϊδάκια και αυγά από το κοτέτσι – ενώ οι Γαλάζιοι έμειναν να ανασυνταχθούν ενόψει της δοκιμασίας ασυλίας που έρχεται.