Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα

Τρία πρόσωπα - κλειδιά μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών για το διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Το STAR αποκαλύπτει τα πρώτα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα. Ταυτόχρονα, στη δημοσιότητα έρχεται νέο βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τον συνεργό να φεύγει από το κάμπινγκ, μετά την δεύτερη επίθεση και να τον καταδιώκουν θείος και ανιψιός.

Φοινικούντα: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις άρσεις επτά κινητών

Όπως αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, οι άρσεις αφορούν τις κινήσεις 7 κινητών τηλεφώνων.

Από τα δύο κινητά των θυμάτων δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία.

Από τις συνδέσεις των δραστών ενδιαφέρον παρουσιάζει το «εξαφανισμένο» πακιστανικό νούμερο του «συνεργού», από εκεί οι αναλυτές των δεδομένων προσπαθούν να εντοπίσουν τα στίγματα κίνησής του, όπως και εκείνων με τα οποία επικοινώνησε, σε συγκεκριμένα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο ένας από τους δυο 22χρονους, μετά την δολοφονία, έμεινε σε κάποιο σπίτι μέχρι να πάει την επόμενη μέρα στην Καλαμάτα και να πάρει το ΚΤΕΛ. Αυτό το σπίτι θέλουν να εντοπίσουν και κυρίως να βρουν τον ιδιοκτήτη και να εξετάσουν τυχόν σχέση του με την υπόθεση.

«Είναι απίθανο ότι τα δύο αυτά παιδιά μόνα τους εκτέλεσαν αυτό το έγκλημα. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν. Θέλουμε ξεκάθαρο το κίνητρο είναι οικονομικό και δεν υπάρχουν αυτά που έχουν αναφερθεί για παρενοχλήσεις», υποστηρίζει η δικηγόρος του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη.

Και οι δυο κατηγορούμενοι είχαν δουλέψει για τον ίδιο άνθρωπο. Στην κατάθεση του, ο εργοδότης του συνεργού αποκαλύπτει, τυχαίες συναντήσεις που είχε ο ανιψιός με τους δολοφόνους του θείου του.

«Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου. Πριν το φονικό είχα δει τον ανιψιό στο μαγαζί 3-4 φορές και νομίζω είχε δει και τον 22χρονο και τον είχε χαιρετήσει. Ο 22χρονος συνεργός όταν έλλειπε, ο φίλος του ο 22χρονος εκτελεστής τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα», λέει ο εργοδότης του 22χρονου και φίλος του ανιψιού.

Μάλιστα, τελευταία «τυχαία» συνάντηση φαίνεται να έγινε μόλις τρεις μέρες πριν από το διπλό φονικό.

«Είχαμε πάει στην Αθήνα τέλη του Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξαναδεί τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια», τόνισε η σύντροφος του ανιψιού.

Φοινικούντα - Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Ανιψιός και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κυνηγούν τον 22χρονο

Στο βίντεο καταγράφεται να είναι πάνω στο σκούτερ ο 22χρονος «συνεργός» και να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ο ανιψιός και ο ιδιοκτήτης τον καταδιώκουν με μαύρη μερσεντές. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση που δέχθηκε ο 68χρονος, ήταν λίγες μέρες πριν από την δολοφονία του.

«Ο θείος μου τότε αρνούνταν να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο και μου φώναζε να τον πατήσω, με το αυτοκίνητο, αλλά εγώ βέβαια δεν το έκανα και τελικά ξέφυγε», είπε ο ανιψιός.

Φοινικούντα: Γιατί δεν παραδόθηκε ο 22χρονος «εκτελεστής» αφού υποστηρίζει ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη

Το STAR συνάντησε τον δικηγόρο του φερόμενου ως εκτελεστή στα δικαστήρια της Χαλκίδας και του έθεσε ένα βασικό ερώτημα... γιατί ο εντολέας του -που επιμένει ότι δεν είναι ο εκτελεστής- δεν παραδόθηκε αμέσως στις αρχές.

«Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο ετέθη φυσικά και στο ανακριτικό γραφείο και απαντήθηκε εκεί. Υπήρχε επιχείρημα... Η απολογία του συγκατηγορουμένου έχει πολλά κενά και έχει πολλές αντιφάσεις και υποτιθέμενη αναγνώριση δεν αφορά το δικό μου εντολέα», λέει ο δικηγόρος κ. Γκαβέλας.