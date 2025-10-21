Κρητική μαφία: Κατηγορούμενος κληρικός εμπλέκεται και στην Αγία Σκέπη;

Το STAR αποκαλύπτει ότι άνθρωπος που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο συνδικάτο της κρητικής μαφίας φέρεται να εμπλέκεται και στη μεγάλη υπόθεση με τις κακοποιήσεις στο γηροκομείο των Χανίων, Αγία Σκέπη. Συγγενής τροφίμου που έφυγε από τη ζωή καταγγέλλει περίεργες μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ο κληρικός, ο οποίος κατηγορείται για κακουργήματα στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης με τα εκκλησιαστικά φιλέτα, φέρεται - σύμφωνα με καταγγελίες - να είναι πίσω από περίεργες μεταβιβάσεις περιουσιών και στην πολύκροτη υπόθεση του γηροκομείου Αγία Σκέπη.

Χαρακτηριστική η περίπτωση αυτής της γυναίκας με άνοια. Ήταν τρόφιμος στη δομή. Στα ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Star φαίνεται έξι μήνες πριν πεθάνει - αποστεωμένη και καταβεβλημένη. Συγγενικό της πρόσωπο καταγγέλλει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε οκτώ ακίνητα και μια άλλη μεταχείριση, μέχρι που μπήκε στη ζωή της ο κληρικός και μια γυναίκα–κλειδί, από τον στενό κύκλο της ιδιοκτήτριας...

Δικηγόρος ιδιοκτήτριας γηροκομείου: «Δεν υπάρχει ποινική δίωξη ούτε για την εντολέα μου, ούτε για τον κληρικό»

«Δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη ούτε σε βάρος της εντολέως μου, ούτε ως προς τους φερόμενους εμπλεκόμενους της Εκκλησίας...», λέει ο δικηγόρος της κατηγορούμενης ιδιοκτήτριας, Νίκος Ρουσόπουλος.

Ο συγκεκριμένος κληρικός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Star ακόμη δεν έχει απολογηθεί για την υπόθεση της κρητικής μαφίας, είχε κάνει μήνυση και αγωγή στην καταγγέλλουσα, ενώ ανακοίνωση για το θέμα έχει εκδώσει και η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στηρίζει τον κληρικό η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

«Τα πρόσωπα που ενέπλεξαν τη Μητρόπολη και τη Μονή είναι οι κληρονόμοι της. Ούτε την πήραν κοντά τους να την περιποιηθούν, ούτε έλαβαν την υπόλοιπη περιουσία της».

«Προκαλεί εντύπωση ότι τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου ακούστηκε στην εδώ δίκη ως εμπλεκόμενο με την εισαγωγή ηλικιωμένης στη μονάδα — η περιουσία της οποίας δεν διατέθηκε υπέρ των συγγενών — πρόσφατα κατηγορήθηκε για κακουργηματικής φύσεως αδικήματα στην περίφημη υπόθεση της μαφίας της Κρήτης», τονίζει η δικηγόρος Μαρία Παπαδάκη.

Υπόθεση γηροκομείου Χανίων: Έξι άτομα στο εδώλιο για 32 ανθρωποκτονίες

Στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα — η ιδιοκτήτρια της δομής, η κόρη της, δύο γιατροί και δύο νοσηλεύτριες. Κατηγορούνται για 32 ανθρωποκτονίες και εγκληματική οργάνωση. Σήμερα η δίκη συνεχίστηκε με καταθέσεις συγγενών τροφίμων που συγκλόνισαν.

«Εγώ είχα την πεθερά μου· πέθανε το 2020. Μου είπε ότι την χτυπούν στα χέρια. Όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί με αιματουρίες στο νοσοκομείο Χανίων, οι γιατροί είδαν ότι η πλάτη της ήταν ολόμαυρη και είχε και σπυράκια. Ο γιατρός μού είπε ότι είχε πρώτου βαθμού κατακλίσεις», τόνισε συγγενής τροφίμου.