«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία & στην κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί»

Σάκης Γρίβας, πατέρας Κυριακής: «Καλώς συνόδευσαν τη Δ. Βανδή. Το δικό μου το παιδί γιατί δεν το συνόδευσαν;» / ANT1

Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα τοποθετήθηκε σχετικά με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό σε συναυλία και την αντίθεση με την περιβόητη φράση που άκουσε η κόρη του πριν δολοφονηθεί.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί», είπαν στην άτυχη Κυριακή όταν επικοινώνησε με την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια λίγο πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του πρώην συντρόφου της. Ο Σάκης Γρίβας μίλησε ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή και αναρωτήθηκε γιατί υπήρξε αυτή η διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά το παιδί του.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;», δήλωσε χαρακτηριστικά στις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1. «Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε με αυτοκίνητο της παραγωγής σε προγραμματισμένη συναυλία της στη Χαλκιδική. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ένα λάστιχο του αυτοκινήτου έσκασε, με αποτέλεσμα ένα περιπολικό να μεταφέρει τελικά τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε.