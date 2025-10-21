Αιματηρή συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Μπήκαν στον καβγά κι άλλοι οδηγοί

Τον χαράκωσε με σουγιά - Συνελήφθησαν και οι πέντε εμπλεκόμενοι

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο, μετά από ασήμαντο τροχαίο ατύχημα μεταξύ οδηγών φορτηγών, που κατέληξε σε συμπλοκή με τρεις τραυματίες. Μάλιστα, ενεπλάκησαν κι άλλοι οδηγοί στον καβγά. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου.   

Νέος Κόσμος: Τον χαράκωσε με σουγιά για ένα τροχαίο 

Μαχαίρια και άγρια συμπλοκή για έναν σπασμένο καθρέφτη φορτηγού, από ένα απλό τροχαίο. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα φορτηγό ακούμπησε ένα σταθμευμένου βαν.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας 20/10 ένας οδηγός φορτηγού φέρεται χτύπησε σταθμευμένο βαν επί της οδού Μπακνανά στον Νέο Κόσμο και οι οδηγοί τους άρχισαν να λογομαχούν. Ένας 29χρονος οδηγός μαχαίρωσε στο πρόσωπο έναν οδηγό φορτηγού, επειδή του ακούμπησε το όχημα που ήταν σταθμευμένο.

Άγρια συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Φορτηγατζής μαχαίρωσε 3 συναδέλφους του

Μπήκαν στον καβγά κι άλλοι οδηγοί 

Την ώρα που οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο δίνουν εξηγήσεις στους αστυνομικούς, δύο άλλοι οδηγοί έρχονται στα χέρια με τον 50χρονο άνδρα που φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα καθώς το όχημά του εμπόδισε την κυκλοφορία.

Όπως έχει καταγράψει βίντεο-ντοκουμέντο, το φορτηγό ανεβαίνει τον στενό δρόμο στον Νέο Κόσμο και το περιπολικό αποχωρεί μετά από την συμπλοκή 5 ατόμων.

Νέος κόσμος: Συνελήφθησαν και οι πέντε εμπλεκόμενοι

Από την αιματηρή συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των πέντε εμπλεκόμενων στον καβγά.
 

