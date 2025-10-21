Άγρια συμπλοκή στον Νέο Κόσμο: Φορτηγατζής μαχαίρωσε 3 συναδέλφους του

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Μπακνανά στον Νέο Κόσμο, μετά από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να ξεκινήσουν να λογομαχούν. Τα αίματα άναψαν γρήγορα και ξεκίνησε συμπλοκή και με άλλους οδηγούς φορτηγών που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται στους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρία άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο με ελαφρά τραύματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο κλήθηκε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών της συμπλοκής.

